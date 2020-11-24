Податкова система України останніми роками поступово покращувалася, але тепер в неї планують внести фундаментальні зміни. Мовиться про повну відмову від податку на прибуток підприємств.

В Україні покращили збір податку на прибуток з урахуванням міжнародних аспектів. Про це мовиться у доповіді МВФ за 23 листопада.

Важливо Грошей від МВФ у 2020 році не буде, – Милованов

Що заявили в МВФ

Податкова політика в Україні працює відразу за 2 напрямками. З одного боку, за ці роки провели значну роботу щодо поступового вдосконалення податкової системи; з іншого – ставляться під сумнів основні принципи чинної,

– пояснили у МВФ.

За даними відомства, в Україні звучать наполегливі заклики скасувати податок на прибуток підприємств. Його пропонують замінити податком на виведений капітал (ПнВК). Водночас МВФ неодноразово виступав проти такої зміни.

"Прагнення ввести ПнВК не вщухло, навіть якщо мова йде про часткове впровадження компромісу. Однак з технічної точки зору це навряд чи стійко", – підкресли у Міжнародному валютному фонді.

Читайте також Гривня втрачає позиції: Фурман розповів, як вплине подешевшання нацвалюти на відносини з МВФ

Фонд зауважив, що введення ПнВК або для дрібних платників податків, або в декількох регіонах з невеликою податковою базою пов'язане з низкою ризиків.

У компаній з'являться стимули розділитися, щоб скористатися перевагами системи, перерозподілити прибуток завдяки трансфертному ціноутворенню та перенаправити інвестиції, а не збільшувати їх,

– зауважили у МВФ.

Зверніть увагу! Впровадження податку на виведений капітал було однією з передвиборчих обіцянок Зеленського.