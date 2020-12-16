2020 рік виявився непростим для людей у всьому світі. Цей період був багатим на різні події, справжні випробування та значущі зміни.

Редакція 24 каналу підготувала для вас підбірку відео найважливіших подій, якими жили Україна і світ у 2020 році.

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Найважливіші події в Україні

Авіакатастрофа МАУ в Ірані

8 січня: в небі над Іраном розбився український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". На його борту перебувало 176 людей: 67 пасажирів та 9 членів екіпажу, серед них – 11 українців.

Спершу влада Ірану не визнавала збиття українського літака. Однак згодом підтвердили, що літак помилково знищили протиповітряні сили країни.

Над Іраном впав український літак МАУ: дивіться відео

Евакуація українців в Нові Санжари

20 лютого: до України евакуювали українців та громадян інших країн з китайського міста Ухань, де почався спалах коронавірусу. Під охороною поліції їх доправили на територію медцентру "Нові Санжари".

Однак місцеві жителі зустріли українців не радо та влаштували масовий протест – перекривали дороги, палили шини, влаштували сутички з правоохоронцями. В автобуси, де перебували евакуйовані, кидали каміння.

Протести в Нових Санжарах: дивіться відео

Перший випадок захворювання на коронавірус

3 березня: в Україні зафіксували перший випадок зараження на коронавірус. Хворим виявився чоловік, який з дружиною повернувся з Італії до Чернівецької області. Його одразу госпіталізували, а дружина залишилась на самоізоляції вдома. Однак через протест мешканців будинку жінку згодом забрали на обсервацію до лікарні.

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Протест під будинком, де проживав хворий на коронавірус українець: дивіться відео

Новий уряд

4 березня: в Україні оновили склад Кабінету Міністрів. Посаду прем'єр-міністра обійняв Денис Шмигаль. Президент Володимир Зеленський пояснив, що попередній уряд Олексія Гончарука мав багато здобутків, але наголосив на прогалинах . За відставку старого складу Кабміну проголосували 353 народних обранці.

Верховна Рада обрала новий склад Кабміну: дивіться відео

Введення карантину через пандемію COVID-19

12 березня: Кабінет Міністрів України оголосив у всій країні карантин через загрозу поширення коронавірусу. Тоді заборонили проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів, а також навчальний процес у школах та університетах.

Звернення Дениса Шмигаля до українців щодо коронавірусу: дивіться відео

Пожежі в Чорнобильській зоні відчуження

4 квітня: у Чорнобильській зоні відчуження спалахнула лісова пожежа. Масштабне займання вдалось загасити через 10 діб, однак 16 квітня через сильний вітер знову з'явився відкритий вогонь. Гасили пожежу понад 500 людей та понад 120 одиниць техніки. Вогонь у Чорнобильській зоні було видно навіть з супутників NASA.

Пожежа у Чорнобильській зоні відчуження: дивіться відео

Піщана буря в Києві

16 квітня: у Києва та на околицях міста здійнялася піщана буря. Через пил у повітрі видимість значно погіршилася. В Ірпені ж сильний вітер зніс частину даху будинку. Причиною таких погодних явищ була зміна клімату, а саме безсніжна зима і відсутність звичної норми опадів.

Піщана буря на Київщині: дивіться відео

Обмін полоненими

16 квітня: між Україною та підконтрольними Росії бойовиками Донбасу відбувся черговий обмін утримуваними особами. На Батьківщину з окупованих територій тоді повернулись 20 бранців. Україна натомість передала на непідконтрольні території 14 людей.

Обмін полоненими на Донбасі: дивіться відео

Повені у Західній Україні

20 – 21 червня: Західну Україну накрили сильні повені. Негода завдала чималих збитків Буковині, Івано-Франківщині, Закарпаттю та Львівщині. Постраждали також Тернопільська та Вінницька області. Повінь зруйнувала кілометри доріг, сотні житлових будинків та мости.

Повінь у Західній Україні: дивіться відео

Захоплення заручників у Луцьку

21 липня: у Луцьку чоловік, який назвав себе "Максим Плохой" (справжнє ім'я Максим Кривош), захопив рейсовий автобус з пасажирами. Він погрожував його підірвати та заявляв, що має вибухівку і зброю.

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Після понад 12 годин перемовин, зокрема з Зеленським, терорист сам здався та відпустив усіх заручників. На щастя, ніхто не постраждав і не загинув.

Захоплення заручників у Луцьку: дивіться відео

Ліквідація полтавського терориста

23 липня: полтавський терорист Роман Скрипник з гранатою захопив у заручники начальника поліції в Полтавській області Віталія Шияна. Згодом він відпустив поліцейського, а сам втік у ліс. Пошуки Скрипника тривали тиждень, в результаті під час ліквідації спецназом зловмисник підірвався на власній гранаті.

Ліквідація полтавського терориста Романа Скрипника: відео

Смерть Муси Сулейманова

26 липня: в окупованому Криму знайшли мертвим сина кримського татарина, політичного в'язня Росії Руслана Сулейманова. Пошуки 3-річного Муси Сулейманова тривали 3 дні. Зрештою тіло дитини знайшли у зливній ямі. У "Слідчому комітеті в Криму та Севастополі" сказали, що ознак насильницької смерті на тілі хлопчика не виявили. Водночас голова Меджилісу Рефат Чубаров зазначив, що ця трагедія викликає низку запитань.

В окупованому Криму попрощались з Мусою Сулеймановим: відео 18+

День Незалежності

24 серпня: у Києві відбулось святкування Дня Незалежності України. У столиці провели Марш Захисників України, а українські артисти виконали попурі "Музична історія Незалежності".

Попурі на святкуванні Дня Незалежності: дивіться відео

Святкування Рош га-Шану

15 вересня: сотні хасидів заблокували білорусько-український кордон після того, як прикордонники не впустили їх в Україну. Хасиди намагались потрапити в місто Умань на святкування Рош га-Шани, попри карантинні обмеження.

Хасиди на білорусько-українському кордоні: дивіться відео

Катастрофа військового літака АН-26

25 вересня: поблизу Чугуєва у Харківській області під час навчальних польотів розбився військовий літак Ан-26 повітряних сил ЗСУ. На борту перебували 27 людей, з яких 26 загинули. Офіційна причина трагедії – втрата швидкості на передпосадковій прямій.

Авіакатастрофи з Ан-26 під Чугуєвом: дивіться відео

Протест під КСУ

30 жовтня: під стінами Конституційного Суду України в Києві відбувся масштабний протест. Люди мітингували через рішення суддів скасувати відповідальність за брехню в деклараціях чиновників. Активісти принесли зі собою плакати з різними гаслами, фаєри, а також закидали будівлю суду презервативами.

Акція протесту під стінами КСУ: дивіться відео

Найважливіші події у світі

Вихід Великої Британії з ЄС

1 лютого: Велика Британія остаточно вийшла з Європейського Союзу. Вперше про свої наміри британці оголосили ще у 2016 році. Саме тоді в країні відбувся відповідний референдум, де ідею Brexit підтримали 51,9% громадян.

Британія святкує вихід з ЄС: дивіться відео

Спалах COVID-19

11 лютого: захворювання, від якого померло багато людей в Китаї, отримало офіційну назву – COVID-19. В мережі почали з'являтись відео, як перехожі просто на вулиці непритомніють, опісля їх забирають медики у захисних костюмах.

Люди просто на вулиці втрачали свідомість в Китаї: дивіться відео

Протест через смерть Джорджа Флойда

25 травня: в США загинув афроамериканець Джордж Флойд. Його при затриманні задушив працівник поліції, використовуючи силовий прийом: притискав шию Флойда коліном до асфальту протягом 9 хвилин. Після цього в країні розпочались масові протести Black Lives Matter проти расової дискримінації та насильницьких дій поліції.

Смерть Джорджа Флойда: відео

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Запуск корабля Crew Dragon

30 травня: з другої спроби компанія Ілона Маска SpaceX відправила у випробувальний політ космічний корабель Crew Dragon. Екіпаж складався з 2 досвідчених астронавтів Дагласа Гарлі й Роберта Бенкена. Що цікаво, це перший з 2011 року американський пілотований корабель, хоча й приватний, запущений з території США.

Запуск Crew Dragon: дивіться відео

Вибух у Бейруті

4 серпня: у порту столиці Лівану Бейруті прогриміли 2 потужні вибухи. Вибухова хвиля зруйнувала припортову інфраструктуру, а будинки у радіусі 10 кілометрів розлетілися. В катастрофі загинули понад 200 людей, тисячі отримали поранення.

Вибухи у Лівані: як люди зустріли трагедію – дивіться відео

Протести в Білорусі

9 серпня: в Білорусі відбулись вибори президента країни. Основна боротьба проходила між Олександром Лукашенком та Світланою Тихановською. За результатами екзитполів, Лукашенко набрав 79,7% голосів, а Тихановська – лише 6,8%. Такі дані незадовольнили білорусів і вони почали масово виходити на протести.

Протести в Білорусі: дивіться відео

Отруєння Олексія Навального

20 серпня: російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано в літаку, він знепритомнів та потрапив до реанімації, пізніше впав у кому. Спершу його госпіталізували в лікарню Омська, а потім перевезли до Німеччини. Лабораторії кількох країн підтвердили, що Навального отруїли "Новачком".

Отруєння Олексія Навального: дивіться відео

Бойові дії в Нагірному Карабасі

27 вересня: у Нагірному Карабаху поновились бойові дії між Вірменією та Азербайджаном. Військовий конфлікт між державами триває не один рік. В результаті обидві країни ввели режим воєнного стану. Загострення конфлікту призвело до значних втрат серед військових і цивільних.

Бойові дії між Вірменією та Азербайджаном: дивіться відео

Протести в Польщі через заборону абортів

22 жовтня: в Польщі спалахнули протести після рішення Конституційного суду країни фактично повністю заборонити аборти. Суд визнав аборти протиправними, навіть якщо існує загроза життю ненародженої дитини. Через це тисячі людей збирались на вулицях різних міст та вимагали відставки уряду.

Протести в Польщі через заборону абортів: дивіться відео

Теракти у Франції

29 жовтня: у Франції відбулась серія терористичних атак. У Ніцці невідомий напав з ножем на парафіян всередині католицької церкви. В результаті загинули 3 людей. Водночас у місті Авіньйон, що на півдні країни, озброєний пістолетом чоловік напав на працівників поліції з вигуками "Аллах Акбар". Правоохоронці застрелили нападника на місці.

Теракти у Франції: дивіться відео

Теракт у Відні

2 листопада: біля синагоги у центрі Відня невідомий влаштував стрілянину. Згодом розстрілювати людей почали і в інших місцях міста. Влада Австрії назвала це терактом, здійсненим прихильником "Ісламської держави". В результаті загинули щонайменше 4 людей, понад 20 отримали поранення.

Теракт у Відні: відео

Президентські вибори в США

3 листопада: в США відбулися чергові президентські вибори. За попередніми результатами, перемогу здобув демократ Джозеф Байден. Однак чинний президент, республіканець Дональд Трамп не погодився з такими даними та запевнив, що буцімто в нього вкрали 3 мільйони голосів.

Вибори президента США: дивіться відео