Президент Володимир Зеленський відреагував на моторошні події у своєму рідному місті – Кривому Розі. Там чоловік, озброєний ножем, убив 2 людей та ще 8 – поранив. Глава держави висловив співчуття родинам загиблих та побажав одужання постраждалим.

Такі події вимагають негайної реакції, – глава держави

Президент зазначив, що на такі події треба реагувати жорстко та відразу. Про це Зеленський написав у власному телеграм-каналі.

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Сьогоднішні події у Кривому Розі є проявом абсолютного тероризму – за сенсом, за суттю, за наслідками, за жахом, який прийшов у наші домівки,

– зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що до таких трагедій неможливо звикнути. Задля того, щоб це зупинити – потрібно діяти одразу та жорстко: жодного виправдання для вбивці не може бути.

Зеленський сподівається на справедливий вирок

"Частина з таких негідників, які зненацька йдуть зі зброєю на людей на вулицях наших міст, точно якось демонстрували в попередньому житті, що можуть зробити подібне. Ми маємо про це знати", – додав Зеленський.



Президент Зеленський висловив сподівання, що розслідування буде швидким, а вирок убивці – справедливим.