Події у Кривому Розі є проявом абсолютного тероризму, – президент Зеленський
Президент Володимир Зеленський відреагував на моторошні події у своєму рідному місті – Кривому Розі. Там чоловік, озброєний ножем, убив 2 людей та ще 8 – поранив. Глава держави висловив співчуття родинам загиблих та побажав одужання постраждалим.
Такі події вимагають негайної реакції, – глава держави
Президент зазначив, що на такі події треба реагувати жорстко та відразу. Про це Зеленський написав у власному телеграм-каналі.
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Сьогоднішні події у Кривому Розі є проявом абсолютного тероризму – за сенсом, за суттю, за наслідками, за жахом, який прийшов у наші домівки,
– зазначив Зеленський.
Глава держави наголосив, що до таких трагедій неможливо звикнути. Задля того, щоб це зупинити – потрібно діяти одразу та жорстко: жодного виправдання для вбивці не може бути.
Зеленський сподівається на справедливий вирок
"Частина з таких негідників, які зненацька йдуть зі зброєю на людей на вулицях наших міст, точно якось демонстрували в попередньому житті, що можуть зробити подібне. Ми маємо про це знати", – додав Зеленський.
Президент Зеленський висловив сподівання, що розслідування буде швидким, а вирок убивці – справедливим.
Що відомо про моторошний напад у Кривому Розі?
У Кривому Розі 7 листопада невідомий чоловік вбив ножем 2 людей та ще 8 поранив. Серед постраждалих – 8-річний хлопчик. Поліції вдалося затримати нападника. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.
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