Німеччина майже пів століття була розділена на дві території, поки на своїх умовах не возз'єдналася з Німецькою Демократичною Республікою. Тодішнім чиновникам навіть не спадала на думку ідея запропонувати НДР особливий статус і провести там вибори. Німецький прототип Вітольда Фокіна або ж Сергія Сивохо зі своїми ідеями не мав би в Німеччині успіху.

Канцлер Германии Аденауэр сказал фразу, которая стала всемирно популярной: "Лучше пол Германии, но полностью, чем всю Германию, но наполовину". А не стоит ли Украине прислушаться к Аденауэру? Этот вопрос все чаще начал возникать в пространстве после решительных действий Азербайджана, который сейчас пытается вернуть свои оккупированные территории. Поэтому нужно рассмотреть Нагорный Карабах, как сценарий для освобождения Донбасса. Подробнее об этом читайте в блоге "АнтиФейк" ​​на 24 канале.

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Территорию Нагорного Карабаха 32 года называли зоной замороженного конфликта. Хотя она скорее была зоной тлеющего конфликта, потому что там время от времени все же происходили стычки.



Война в Нагорном Карабахе / Фото Andreas Mountzouroulias

Россия, которая не брезгует поддерживать армян и в тот же момент продавать азербайджанцам оружие, периодически подогревала ситуацию. Она хотела показать миру, что Кремль – это торговец стабильностью. Если ему нужно, то в любой момент где-нибудь в Африке, Абхазии, Приднестровье, Югославии, Донбассе или Сирии будет война.

Что не учла Россия

За своим надутым самомнением Россия не заметила, что бросается камнями в стеклянном доме, пока другие тем временем общими усилиями с союзниками отстраивают дома из бетона. Азербайджан в это время:

заморозил конфликт;

сделал временную границу с оккупированной территорией;

нашел союзников;

вернулся к вопросу возврата своей территориальной целостности спустя 32 года.

Еще на первых этапах конфликта Баку понял, что на мирный процесс и Минские соглашения не стоит рассчитывать.

Почему тяжело решить вопрос Донбасса и Крыма

В решение вопроса оккупации Донбасса и Крыма политическими возможностями почти не верится. Успех этого пути вероятен, только если Россия завтра попросту перестанет существовать, а это маловероятно. Кремлю необходимы микроконфликты в разных уголках земли для того, чтобы держать позиции на мировой арене. И не важно, что от этого страдают и умирают люди.

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Также в решение вопроса не верится, потому что тот же Донбасс обвит щупальцами российской пропаганды. Есть люди, которые не верят в коронавирус, но в тот же момент уверены, что вышки 5G распространяют COVID-19. Это однозначно абсурд. Удивительно, но в подобные противоположные понятия взахлеб верят на Донбассе.

Что распространяет российская пропаганда

В российской пропаганде на оккупированных территориях активно продвигают идею, что Украине мало войны на востоке. Она уже воюет в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана и Турции, которая в свою очередь щедро наградила Россию санкциями за оккупацию украинского Крыма. Также они небось провели целую операцию о переводе с украинского языка на русский информации, которая указана на официальном сайте Укроборонпрома. Там четко написано, с кем торгует Украина оружием. Только это партнерство появилось не внезапно и Украине не нужно прятать оружие в гуманитарном конвое, как это делает Россия на Донбассе, пока говорит, что их там нет.

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Украина поставляет оружие в Азербайджан в настолько малом количестве, что нас обходит в поставках Беларусь. В свою очередь, Россия является лидирующим поставщиком оружия одновременно в обе стороны конфликта. Разница лишь в том, что поставку с Украины российская пропаганда показывает с негативной стороны, а Кремль называет себя миротворцем и спасителем.

В так называемых новостях оккупированных территорий рассказывают и про геркулесовский подвиг тех россиян, которые уже отправились поддержать Армению. Наверно, если тяжело достучаться до сердец, нужно настучать в печень. Вероятно, и Украине стоило бы сделать временную границу с Донбассом и разорвать с ним все связи. Видать, и украинцам нужно назвать эту территорию зоной замороженного конфликта, собраться с силами и найти союзников. История Нагорного Карабаха в итоге покажет пример, можно ли двигаться в пользу этой аргументации. Вот только вперед может пойти не лишь Украина, но и Россия. А это уже совсем другая история.