Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування. 24 канал пропонує вам висловити свою думку щодо ініціативи президента.

У день виборів українці матимуть можливість відповісти на п’ять запитань від президента, нагадує 24 канал.

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Наразі відомі перші два:

чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах;

чи підтримуєте ви створення на Донбасі вільної економічної зони.

Ще три запитання Зеленський оприлюднить до 25 жовтня. Однак у мережі пишуть, що вони стосуватимуться кількості нардепів, легалізації медичного канабісу та права України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності.