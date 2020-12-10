Антикорупційний комітет Верховної Ради рекомендує парламенту ухвалити в цілому 2 законопроєкти про розблокування роботи НАЗК. Голова комітету Анастасія Радіна нагадала, що обидва документи напрацьовані міжфракційною робочою групою.

У проєкті закону №4470 передбачено, що перевірку всіх декларацій здійснює НАЗК. Водночас запроваджено механізм скарги для судді, якщо він відчуває, що в процесі перевірки декларації на нього здійснюється тиск. Про це повідомляє 24 канал.

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Іншим законопроєктом №4471 вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вони стосуються особливостей перевірки декларацій суддів, які запропоновані в попередньому законопроєкті.

Позиція "Слуги народу"

Як повідомила в ефірі 24 каналу заступниця голови Антикорупційного комітету Галина Янченко, Верховна Рада планує розглянути ці 2 документи під час засідання 15 грудня. Втім додала, що наразі складно говорити, чи приймуть ці законопроєкти за основу і в цілому. Адже можливо, що будуть правки.

Під питанням – підписання одразу за основу і в цілому. Тобто, чи вони одразу запрацюють, чи депутати вирішать ще відправити їх на друге читання,

– зауважила нардепка від "Слуги народу".

Янченко: Текст проєктів закону максимально прийнятний для всіх фракцій

Вона вважає, що текст обох законопроєктів є максимально прийнятний для фракцій. Адже коли розпочалась конституційна криза, депутати внесли близько 16 законопроєктів. Для того, щоб об'єднати все це і прийти до формули, на яку погодиться весь парламент, було створено робочу групу.

"Зараз можна сказати, що всі депутатські фракції і групи підтримують те, що подано в парламент. Спільне творіння всіх народних депутатів", – пояснила Янченко.

На її думку, "Слуга народу" дасть достатню кількість голосів за ці законопроєкти. Відтак у вівторок, 15 грудня, ці 2 документи будуть проголосовані.

Коментар депутата "Голосу"

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин зауважив, що представники фракцій "Батьківщини" та ОПЗЖ не підтримали рішення комітету голосувати за основу та в цілому.

Позиція депутатів ОПЗЖ розділилася: частина підтримала, частина – ні. Зважаючи на це у Раді може виникнути пропозиція ухвалювати закон лише за основу, аби технічно його поправити у процесі,

– припустив нардеп.

Й пояснив, що залишається мало часу до кінця останнього робочого тижня у 2020 році. Тому дуже ймовірно, що до січня НАЗК так і не отримає своїх повноважень, а відповідно не зможе перевіряти декларації.

Нас не чекає легка прогулянка, – Юрчишин

"Венеційська комісія прямим текстом сказала, що за брехню в деклараціях при певних рівнях цієї брехні цілком можливе ув'язнення. А Рада його фактично не захотіла. Тож думаю, що нас не чекає легенька прогулянка", – зазначив Юрчишин.

Довідка. Венеційська комісія розкритикувала скандальне рішення Конституційного Суду та підтримала відновлення декларування для суддів.

Попри це, Юрчишин би дуже хотів вірити, що більшість активно включиться у те, аби закон був ухвалений за основу та в цілому. Проте щодо цього у народного обранця все ж залишається скептичне ставлення.

Як і щодо можливостей Ради встигнути до кінця року розв'язати третю важливу складову проблеми конституційної кризи – тобто вдосконалили роботу КСУ. Адже робоча група розпочала роботу над цим питанням лише сьогодні, 10 грудня.



Конституційна криза в Україні: що відомо / Інфографіка 24 каналу