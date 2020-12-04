В Україні 4 грудня синоптики попереджають про значне погіршення погодних умов. Особливо на це слід звернути увагу водіям, адже їх на дорогах чекає ожеледиця та туман.

Найгірші погодні умови – у північних та центральних областях

Погані погодні умови будуть одразу в низці областей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Найбільш складна ситуація у центральних та північних регіонах. Тут до кінця доби туман, видимість складає лише 200 – 500 метрів. Подекуди – ожеледиця.

У Київській області та у Києві теж очікують на густий туман.

Такі несприятливі умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках автошляхів.

На Заході – сильний вітер

Жителів західних областей теж погода не тішить. Їх надворі зустрінуть потужні пориви вітру – швидкістю 15 – 20 метрів на секунду. Рівень небезпечності – жовтий.

Потенційно небезпечні погодні умови в Україні / Зображення Укргідрометцентру