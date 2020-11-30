Погода в Україні у перший день зими, 1 грудня, буде сонячною в усіх областях, окрім центральних. Водночас синоптики попереджають про мокрий сніг та сильний вітер на півдні та у центрі країни.

В Україні 1 грудня атмосферний фронт зумовить дощ та мокрий сніг. Опади падатимуть від Чернігівщини до Одеської та Миколаївської областей. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Фронт зачепить також Вінниччину та Київщину. У всіх інших областях України опадів не прогнозують.

Температура повітря на всій території країни коливатиметься -2...+2 градусів. Найхолодніше буде у прикарпатських областях. Там стовпчик термометра опуститься до -5...-11 градусів.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, на заході країни у перший день зими буде сонячно та холодно. Температура повітря становитиме 0...+2 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.

Водночас у Центрі небо затягнеться хмарами – до кінця дня сонце так і не з'явиться. Стовпчик термометра опуститься до -1...+2 градусів. Вдень падатиме мокрий сніг.

На Сході перший день зими мине без снігу. Погода буде сонячною та холодною – 0...+2 градуси. На півночі країни випаде мокрий сніг. Температура повітря становитиме 0...+2 градусів.

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Найтепліше буде у південних областях. У Сімферополі температура повітря підніметься до +5...+7 градусів. Водночас у Херсоні, Миколаєві та Одесі падатиме мокрий сніг. Однак повітря буде відносно теплим – +2...+6 градусів.

У Києві зранку 1 грудня синоптики прогнозують похмуру погоду. Однак до кінця дня на небі появиться сонце. Можливий невеликий сніг. Температура повітря становитиме -1...+1 градус.

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 1 грудня:

Ужгород – 0...+2

Львів – 0...-2

Івано-Франківськ – 0...-2

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – 0...2

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – +2...+4

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – 0...+2

Чернігів – 0...+2

Суми – 0...+2

Полтава – 0...+2

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – +1...+3

Донецьк – 0...+2

Луганськ – 0...+2

Харків – 0...+2

Київ – -1...+1



Прогноз погоди в Україні / Карта Укргідрометцентру