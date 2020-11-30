Прогноз погоди на 1 грудня: в Україні буде сонячно та сніжно
Погода в Україні у перший день зими, 1 грудня, буде сонячною в усіх областях, окрім центральних. Водночас синоптики попереджають про мокрий сніг та сильний вітер на півдні та у центрі країни.
В Україні 1 грудня атмосферний фронт зумовить дощ та мокрий сніг. Опади падатимуть від Чернігівщини до Одеської та Миколаївської областей. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
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Фронт зачепить також Вінниччину та Київщину. У всіх інших областях України опадів не прогнозують.
Температура повітря на всій території країни коливатиметься -2...+2 градусів. Найхолодніше буде у прикарпатських областях. Там стовпчик термометра опуститься до -5...-11 градусів.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
За даними Укргідрометцентру, на заході країни у перший день зими буде сонячно та холодно. Температура повітря становитиме 0...+2 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.
Водночас у Центрі небо затягнеться хмарами – до кінця дня сонце так і не з'явиться. Стовпчик термометра опуститься до -1...+2 градусів. Вдень падатиме мокрий сніг.
На Сході перший день зими мине без снігу. Погода буде сонячною та холодною – 0...+2 градуси. На півночі країни випаде мокрий сніг. Температура повітря становитиме 0...+2 градусів.
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Найтепліше буде у південних областях. У Сімферополі температура повітря підніметься до +5...+7 градусів. Водночас у Херсоні, Миколаєві та Одесі падатиме мокрий сніг. Однак повітря буде відносно теплим – +2...+6 градусів.
У Києві зранку 1 грудня синоптики прогнозують похмуру погоду. Однак до кінця дня на небі появиться сонце. Можливий невеликий сніг. Температура повітря становитиме -1...+1 градус.
Прогноз погоди у містах України на вівторок, 1 грудня:
Ужгород – 0...+2
Львів – 0...-2
Івано-Франківськ – 0...-2
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – 0...2
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – 0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – -1...+1
Вінниця – -1...+1
Одеса – +2...+4
Миколаїв – +2...+4
Херсон – +4...+6
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – 0...+2
Чернігів – 0...+2
Суми – 0...+2
Полтава – 0...+2
Дніпро – +1...+3
Запоріжжя – +1...+3
Донецьк – 0...+2
Луганськ – 0...+2
Харків – 0...+2
Київ – -1...+1
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