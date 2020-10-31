Прогноз погоди на 1 листопада: на Заході буде сонячно, на Сході – дощ,
У неділю, 1 листопада, погода в частині України буде дощовою та похмурою. Однак в деяких регіонах прогнозують сонце.
Що прогнозують синоптики
У більшості регіонів України прогнозують дощ. Проте на Заході обіцяють сонце. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
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За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, східну частину дощі охоплять у другій половині дня та ввечері. До слова, на Півдні та Сході середня температура повітря становитиме +11...+14 градусів.
У перший день листопада будемо з циклоном прямо над Україною,
– зауважила Діденко.
У західних областях суттєвих опадів не буде. Середня температура буде на рівні +9...+11 градусів. Як зазначає синоптикиня, прогнозують південно-східний з переходом на північний вітер, 5 – 12 метрів за секунду.
У Києві попереджають про дощ та поривчастий вітер. Стовпчики термометрів у столиці сягатимуть +8 градусів.
Температура повітря у містах України у неділю, 1 листопада:
Ужгород – +10...+12
Львів – +9...+11
Івано-Франківськ – +7...+9
Тернопіль – +9...+11
Чернівці – +8...+10
Хмельницький – +8...+10
Луцьк – +8...+10
Рівне – +9...+11
Житомир – +7...+9
Вінниця – +9...+11
Одеса – +10...+12
Миколаїв – +12...+14
Херсон – +13...+15
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +8...+10
Чернігів – +8...+10
Суми – +10...+12
Полтава – +9...+11
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +12...+14
Харків – +11...+13
Київ – +9...+11
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