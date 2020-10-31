У неділю, 1 листопада, погода в частині України буде дощовою та похмурою. Однак в деяких регіонах прогнозують сонце.

Що прогнозують синоптики

У більшості регіонів України прогнозують дощ. Проте на Заході обіцяють сонце. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, східну частину дощі охоплять у другій половині дня та ввечері. До слова, на Півдні та Сході середня температура повітря становитиме +11...+14 градусів.

У перший день листопада будемо з циклоном прямо над Україною,

– зауважила Діденко.

У західних областях суттєвих опадів не буде. Середня температура буде на рівні +9...+11 градусів. Як зазначає синоптикиня, прогнозують південно-східний з переходом на північний вітер, 5 – 12 метрів за секунду.

У Києві попереджають про дощ та поривчастий вітер. Стовпчики термометрів у столиці сягатимуть +8 градусів.

Температура повітря у містах України у неділю, 1 листопада:

Ужгород – +10...+12

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +7...+9

Тернопіль – +9...+11

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +8...+10

Луцьк – +8...+10

Рівне – +9...+11

Житомир – +7...+9

Вінниця – +9...+11

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +8...+10

Суми – +10...+12

Полтава – +9...+11

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +12...+14

Харків – +11...+13

Київ – +9...+11



Погода в Україні 1 листопада / Карта Укргідрометцентру