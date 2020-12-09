Прогноз погоди на 10 грудня: Західну Україну накриють зливи та снігопади
Погода в Україні у четвер, 10 грудня, буде прохолодною та з великою кількістю опадів. Синоптики прогнозують на Західній Україні зливи та снігопади, місцями буде ожеледиця. Вночі будуть заморозки, а вдень стовпчики термометрів покажуть +1...+3 градуси.
Натомість на Сході будуть морози, але опадів не прогнозують. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На Західній Україні хмарна погода триматиметься до самого вечора. Вранці очікується сніг, якому на зміну прийде дощ, проте у другій половині дня він повинен припинитися. Температура повітря становитиме +2...+4 градуси. До обіду на Сході небо буде затягнуто хмарами, але вже у другій половині дня з'явиться сонце. Термометри там покажуть 0…-2 градуси
У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень піде дрібний сніг, який може посилитися ближче до вечора. Повітря прогріється до -1...+1 градуса.
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Прогноз погоди у містах України на четвер, 10 грудня
Ужгород – +5...+7
Львів – +2...+4
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – +1...+3
Рівне – +1...+3
Житомир – -1...+1
Вінниця – -1...+1
Одеса – +7...+9
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +3...+5
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...+1
Полтава – -1...+1
Дніпро – -1...+1
Запоріжжя – +3...+5
Донецьк – 0...-2
Луганськ – 0...-2
Харків – 0...-2
Київ – -1...+1
Прогноз погоди у містах України на четвер, 10 грудня / Фото Укргідрометцентру
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