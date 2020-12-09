Погода в Україні у четвер, 10 грудня, буде прохолодною та з великою кількістю опадів. Синоптики прогнозують на Західній Україні зливи та снігопади, місцями буде ожеледиця. Вночі будуть заморозки, а вдень стовпчики термометрів покажуть +1...+3 градуси.

Натомість на Сході будуть морози, але опадів не прогнозують. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На Західній Україні хмарна погода триматиметься до самого вечора. Вранці очікується сніг, якому на зміну прийде дощ, проте у другій половині дня він повинен припинитися. Температура повітря становитиме +2...+4 градуси. До обіду на Сході небо буде затягнуто хмарами, але вже у другій половині дня з'явиться сонце. Термометри там покажуть 0…-2 градуси

На Півночі України синоптики прогнозують замерзання дощу та мокрого снігу на дорогах. Повітря там прогріється до -1...+1 градуси. На Півдні небо вкриється хмарами й буде похмурим весь день. Там стовпчики термометрів максимально покажуть +3...+5 градусів.

У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень піде дрібний сніг, який може посилитися ближче до вечора. Повітря прогріється до -1...+1 градуса.

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Прогноз погоди у містах України на четвер, 10 грудня

Ужгород – +5...+7

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +1...+3

Рівне – +1...+3

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – -1...+1

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – +3...+5

Донецьк – 0...-2

Луганськ – 0...-2

Харків – 0...-2

Київ – -1...+1



Прогноз погоди у містах України на четвер, 10 грудня / Фото Укргідрометцентру