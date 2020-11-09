Погода в Україні у вівторок, 10 листопада, буде прохолодною. Щоправда, опадів не прогнозують, хоча подекуди може бути доволі туманно.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

У порівнянні з попередніми днями, температура опуститься. Про це написала синоптик Наталка Діденко у фейсбуці.

До речі Коли в Україну прийдуть сніг та морози: прогноз

Вдень в Україні ще очікують +8...+13 градусів. Однак Діденко попереджає про туман. За словами синоптика, це спричинить антициклон.

Антициклон міцно осів в Україні, милується нашою осінньою красою, блокує дощі, притягує морози та не думає поки що кудись їхати. Йому в нас добре,

– зазначила синоптик.

У Києві теж буде сухо. У столиці можливі періодичні тумани із проясненнями. Вдень у столиці стовпчики термометрів сягатимуть +8 градусів, вночі вони опустяться до +2...+4 градуси.

До слова, протягом тижня в Україні стане холодніше. Прогнозують навіть нічні та денні морози.

Що прогнозують в Укргідрометцентрі

За прогнозом Укргідрометцентру, в Україні теж буде сухо та хмарно із проясненнями. Середня температура повітря становитиме +6...+8 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті – +10...+12, найхолодніше – на Сумщині – +4...+6 градусів.

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 9 листопада

Ужгород – +10...+12

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +5...+7

Чернівці – +7...+9

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +5...+7

Рівне – +6...+8

Житомир – +7...+9

Вінниця – +7...+9

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +7...+9

Чернігів – +5...+7

Суми – +4...+6

Полтава – +6...+8

Дніпро – +7...+9

Запоріжжя – +8...+10

Донецьк – +8...+10

Луганськ – +6...+8

Харків – +6...+8

Київ – +7...+9



Прогноз погоди в Україні на 10 листопада / Карта Укргідрометцентру