Прогноз погоди на 10 листопада: Україну очікує похолодання, але без опадів
Погода в Україні у вівторок, 10 листопада, буде прохолодною. Щоправда, опадів не прогнозують, хоча подекуди може бути доволі туманно.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
У порівнянні з попередніми днями, температура опуститься. Про це написала синоптик Наталка Діденко у фейсбуці.
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Вдень в Україні ще очікують +8...+13 градусів. Однак Діденко попереджає про туман. За словами синоптика, це спричинить антициклон.
Антициклон міцно осів в Україні, милується нашою осінньою красою, блокує дощі, притягує морози та не думає поки що кудись їхати. Йому в нас добре,
– зазначила синоптик.
У Києві теж буде сухо. У столиці можливі періодичні тумани із проясненнями. Вдень у столиці стовпчики термометрів сягатимуть +8 градусів, вночі вони опустяться до +2...+4 градуси.
До слова, протягом тижня в Україні стане холодніше. Прогнозують навіть нічні та денні морози.
Що прогнозують в Укргідрометцентрі
За прогнозом Укргідрометцентру, в Україні теж буде сухо та хмарно із проясненнями. Середня температура повітря становитиме +6...+8 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті – +10...+12, найхолодніше – на Сумщині – +4...+6 градусів.
Прогноз погоди у містах України на понеділок, 9 листопада
Ужгород – +10...+12
Львів – +8...+10
Івано-Франківськ – +8...+10
Тернопіль – +5...+7
Чернівці – +7...+9
Хмельницький – +6...+8
Луцьк – +5...+7
Рівне – +6...+8
Житомир – +7...+9
Вінниця – +7...+9
Одеса – +9...+11
Миколаїв – +8...+10
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +7...+9
Чернігів – +5...+7
Суми – +4...+6
Полтава – +6...+8
Дніпро – +7...+9
Запоріжжя – +8...+10
Донецьк – +8...+10
Луганськ – +6...+8
Харків – +6...+8
Київ – +7...+9
Прогноз погоди в Україні на 10 листопада / Карта Укргідрометцентру
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