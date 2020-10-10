Прогноз погоди на 10 жовтня: буде сонячно й тепло, але є винятки
Погода в Україні в суботу, 10 жовтня, буде сонячною і теплою на майже всій території країни. Дощитиме лише на крайньому півдні – в Одеській області й Криму, а також у частині західних областей.
На Сході, Півночі й у Центрі України опадів не очікується. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.
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Протягом дня дощитиме в Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській і Житомирській областях. У решті західних областей можливі лише незначні опади. Крім того, західний регіон у суботу буде найхолоднішим – +14...+19 градусів.
Натомість найтеплішим традиційно буде Південь України – +20...+23 градуси. При цьому в Одеській області й Криму як протягом дня, так і всю ніч час від часу падатимуть дощі.
На Півночі, Сході й у Центрі увесь день буде сухо. Там українці зможуть насолодитися ніжним осіннім сонцем, яке принесе в ці регіони комфортні +17...+20 градусів.
Аналогічна ситуація і в Києві, де протягом дня очікується сонячна погода й температура повітря +17...+19 градусів.
Температура повітря у містах України в суботу, 10 жовтня:
Ужгород – +16…+18
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +14…+16
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +15…+17
Рівне – +15…+17
Житомир – +16…+18
Вінниця – +18…+20
Одеса – +20…+22
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +20…+22
Сімферополь – +21…+23
Кропивницький – +18…+20
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +17…+19
Суми – +18…+20
Полтава – +17…+19
Дніпро – +18…+20
Запоріжжя – +17…+19
Донецьк – +17…+19
Луганськ – +17…+19
Харків – +17…+19
Київ – +17…+19