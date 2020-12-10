Прогноз погоди на 11 грудня: мокрий сніг, льодяний дощ та рвучкий вітер
Погода в Україні у п’ятницю, 11 грудня, буде не надто комфортною. В ніч на п’ятницю західні та північні області очікують опади, а це – мокрий сніг з дощем та навіть льодовий дощ.
Все через те, що частину України накриє циклон, проте вже вдень його витіснить антициклон з північного сходу. Про це пише українська синоптикиня Наталка Діденко.
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Вдень опади ймовірні лише місцями в західній частині України. А у більшості регіонів переважатиме суха погода. Вітер 11-го грудня буде південно-східним, до штормових поривів,
– додала вона.
Найхолодніше буде на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Вдень там стовпчики термометрів опустяться до -1…+1 градуса. Вночі ж буде холодніше – -6…-8 градусів.
Найтепліша погода очікується на Закарпатті. Там повітря прогріється до +5…+7 градусів.
У Києві вдень опади припиняться. Втім, вітер залишиться ще рвучким і некомфортним. Температура повітря і вночі, і вдень незмінна: 0…-2 градуси.
Прогноз погоди у містах України на четвер, 10 грудня
Ужгород – +5...+7
Львів – +2...+4
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – +3...+5
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – +3...+5
Рівне – +3...+5
Житомир – 0...+2
Вінниця – 0...+2
Одеса – +4...+6
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +3...+5
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – 0...-2
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...+1
Полтава – -1...+1
Дніпро – -1...+1
Запоріжжя – +2...+4
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...+1
Київ – 0…-2
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