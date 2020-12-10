Погода в Україні у п’ятницю, 11 грудня, буде не надто комфортною. В ніч на п’ятницю західні та північні області очікують опади, а це – мокрий сніг з дощем та навіть льодовий дощ.

Все через те, що частину України накриє циклон, проте вже вдень його витіснить антициклон з північного сходу. Про це пише українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Вдень опади ймовірні лише місцями в західній частині України. А у більшості регіонів переважатиме суха погода. Вітер 11-го грудня буде південно-східним, до штормових поривів,

– додала вона.

Найхолодніше буде на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Вдень там стовпчики термометрів опустяться до -1…+1 градуса. Вночі ж буде холодніше – -6…-8 градусів.

Найтепліша погода очікується на Закарпатті. Там повітря прогріється до +5…+7 градусів.

Увага! 11 грудня вночі у західних областях, вдень у Приазов'ї пориви вітру 15 –20 метрів за секунду (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві вдень опади припиняться. Втім, вітер залишиться ще рвучким і некомфортним. Температура повітря і вночі, і вдень незмінна: 0…-2 градуси.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 10 грудня

Ужгород – +5...+7

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – 0...+2

Вінниця – 0...+2

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – 0...-2

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – -1...+1

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – 0…-2



Прогноз погоди в Україні на 11 грудня від Укргідрометцентру