Погода в Україні у середу, 11 листопада, буде морозно, але без опадів. У деяких регіонах стовпчики термометрів вночі опустяться нижче нуля. Водночас вдень майже у всіх областях світитиме сонце.

Найтепліше буде у південних регіонах України. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом усього дня на Західній Україні небо буде вкрите хмарами. Сонце лише зрідка визиратиме з-за хмар, але опадів не прогнозують. Температура повітря становитиме +6…+8 градусів. Небо на Сході майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Термометри там покажуть +4…+6 градусів.

Північ України буде у полоні дощових хмар аж до вечора, проте опадів не буде. Синоптики попередили про погіршення дальності видимості до 500 метрів і менше. Повітря там прогріється до +4…+6 градусів. На Півдні традиційно буде найтепліше. Там стовпчики термометрів покажуть +7...+9 градусів.

У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора, але опадів не буде. Повітря прогріється до +9...+11 градусів.

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Прогноз погоди у містах України на середу, 11 листопада:

Ужгород – +7…+9

Львів – +6…+8

Івано-Франківськ – +6…+8

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +6…+8

Хмельницький – +4…+6

Луцьк – +5…+7

Рівне – +4…+6

Житомир – +5…+7

Вінниця – +6…+8

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +6…+8

Черкаси – +5…+7

Чернігів – +4…+6

Суми – +4…+6

Полтава – +4…+6

Дніпро – +5…+7

Запоріжжя – +5…+7

Донецьк – +5…+7

Луганськ – +4…+6

Харків – +4…+6

Київ – +5…+7



Прогноз погоди в Україні на 11 листопада / Фото Укргідрометцентру