Прогноз погоди на 11 листопада: в Україну йде похолодання
Погода в Україні у середу, 11 листопада, буде морозно, але без опадів. У деяких регіонах стовпчики термометрів вночі опустяться нижче нуля. Водночас вдень майже у всіх областях світитиме сонце.
Найтепліше буде у південних регіонах України. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Важливо В Україну йдуть морози: де буде найхолодніше
Протягом усього дня на Західній Україні небо буде вкрите хмарами. Сонце лише зрідка визиратиме з-за хмар, але опадів не прогнозують. Температура повітря становитиме +6…+8 градусів. Небо на Сході майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Термометри там покажуть +4…+6 градусів.
Північ України буде у полоні дощових хмар аж до вечора, проте опадів не буде. Синоптики попередили про погіршення дальності видимості до 500 метрів і менше. Повітря там прогріється до +4…+6 градусів. На Півдні традиційно буде найтепліше. Там стовпчики термометрів покажуть +7...+9 градусів.
У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора, але опадів не буде. Повітря прогріється до +9...+11 градусів.
Актуально Коли в Україну прийдуть сніг та морози: прогноз
Прогноз погоди у містах України на середу, 11 листопада:
Ужгород – +7…+9
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +6…+8
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +6…+8
Хмельницький – +4…+6
Луцьк – +5…+7
Рівне – +4…+6
Житомир – +5…+7
Вінниця – +6…+8
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +6…+8
Черкаси – +5…+7
Чернігів – +4…+6
Суми – +4…+6
Полтава – +4…+6
Дніпро – +5…+7
Запоріжжя – +5…+7
Донецьк – +5…+7
Луганськ – +4…+6
Харків – +4…+6
Київ – +5…+7
Прогноз погоди в Україні на 11 листопада / Фото Укргідрометцентру
Поділитися новиною