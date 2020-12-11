Погода в Україні у суботу, 12 грудня, буде похмурою та непривітною. Майже у всіх областях падатиме дощ зі снігом. Сонце за увесь день так і не появиться на горизонті.

У центральних та східних областях синоптики прогнозують мінусову температуру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На Заході температура повітря становитиме 0...+6 градусів. Цілий день падатиме мокрий сніг з дощем. Через це небо буде похмурим. На Сході синоптики також прогнозують опади. Втім температура буде значно холоднішою. Стовпчик термометра опуститься до -1...-3 градусів.

На півночі країни температура становитиме -1...-3 градусів. Дощ зі сніг падатиме у всіх областях, окрім Сумщини. На півдні, традиційно, буде найтепліше. Повітря прогріється до +2...+6 градусів. У Херсоні та Сімферополі опадів не прогнозують. Сніжитиме лише в Миколаєві та Одесі.

У центральних областях температура повітря становитиме -1...+1 градусів. Також можливі опади.

У Києві 12 грудня буде похмуро. Стовпчик термометра опуститься до 0...-2 градусів. Крім того, у столиці падатиме мокрий сніг з дощем.

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Прогноз погоди у містах України на суботу, 12 грудня

Ужгород – +4...+6

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – -1...+1

Вінниця – 0...+2

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +4...+6

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...-3

Суми – -1...-3

Полтава – 0...+2

Дніпро – 1...+3

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – 0…-2



Прогноз погоди на 12 грудня / Карта Укргідрометцентру