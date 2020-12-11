Прогноз погоди на 12 грудня: мороз та мокрий сніг
Погода в Україні у суботу, 12 грудня, буде похмурою та непривітною. Майже у всіх областях падатиме дощ зі снігом. Сонце за увесь день так і не появиться на горизонті.
У центральних та східних областях синоптики прогнозують мінусову температуру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На Заході температура повітря становитиме 0...+6 градусів. Цілий день падатиме мокрий сніг з дощем. Через це небо буде похмурим. На Сході синоптики також прогнозують опади. Втім температура буде значно холоднішою. Стовпчик термометра опуститься до -1...-3 градусів.
На півночі країни температура становитиме -1...-3 градусів. Дощ зі сніг падатиме у всіх областях, окрім Сумщини. На півдні, традиційно, буде найтепліше. Повітря прогріється до +2...+6 градусів. У Херсоні та Сімферополі опадів не прогнозують. Сніжитиме лише в Миколаєві та Одесі.
У центральних областях температура повітря становитиме -1...+1 градусів. Також можливі опади.
У Києві 12 грудня буде похмуро. Стовпчик термометра опуститься до 0...-2 градусів. Крім того, у столиці падатиме мокрий сніг з дощем.
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Прогноз погоди у містах України на суботу, 12 грудня
Ужгород – +4...+6
Львів – +2...+4
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – 0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – -1...+1
Вінниця – 0...+2
Одеса – +4...+6
Миколаїв – +2...+4
Херсон – +4...+6
Сімферополь – +4...+6
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -1...-3
Суми – -1...-3
Полтава – 0...+2
Дніпро – 1...+3
Запоріжжя – +2...+4
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...+1
Київ – 0…-2
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