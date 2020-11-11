Погода в Україні у четвер, 12 листопада, буде сонячною, однак українцям доведеться змиритися з листопадовим холодом. Температура повітря прогріється лише до +5...+7 градусів тепла.

Окремі щасливчики зможуть насолодитися памороззю. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала синоптикиня Наталка Діденко.

Зауважте Через туман попереджають про можливе порушення руху транспорту: у яких областях

В окремих районах через похолодання і стаціонування антициклону очікується одне з найкрасивіших метеорологічних явищ – паморозь. Пофоткайте, якщо побачите,

– розповіла Діденко.

Вітер в Україні буде південно-східний, помірний. Подекуди можливі тумани.

Найтепліше буде на Заході. Повітря прогріється до +5...7 градусів. Найхолодніше – на Сході. Температура там становитиме лише +2...+4 градусів.

У Києві вдень буде +5...+7 градусів. Без опадів.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 12 листопада:

Ужгород – +5…+7

Львів – +5…+7

Івано-Франківськ – +5…+7

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +5…+7

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +5…+7

Рівне – +5…+7

Житомир – +4...+6

Вінниця – +5…+7

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +7…+9

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +4...+6

Суми – +3...+5

Полтава – +3...+5

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +2...+4

Харків – +3...+5

Київ – +5...+7



Прогноз погоди в Україні на 12 листопада / Карта Укргідрометцентру