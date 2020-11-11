Прогноз погоди на 12 листопада: по всій Україні буде сонячно та прохолодно
Погода в Україні у четвер, 12 листопада, буде сонячною, однак українцям доведеться змиритися з листопадовим холодом. Температура повітря прогріється лише до +5...+7 градусів тепла.
Окремі щасливчики зможуть насолодитися памороззю. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала синоптикиня Наталка Діденко.
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В окремих районах через похолодання і стаціонування антициклону очікується одне з найкрасивіших метеорологічних явищ – паморозь. Пофоткайте, якщо побачите,
– розповіла Діденко.
Вітер в Україні буде південно-східний, помірний. Подекуди можливі тумани.
Найтепліше буде на Заході. Повітря прогріється до +5...7 градусів. Найхолодніше – на Сході. Температура там становитиме лише +2...+4 градусів.
У Києві вдень буде +5...+7 градусів. Без опадів.
Прогноз погоди у містах України на четвер, 12 листопада:
Ужгород – +5…+7
Львів – +5…+7
Івано-Франківськ – +5…+7
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +5…+7
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +5…+7
Рівне – +5…+7
Житомир – +4...+6
Вінниця – +5…+7
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +7…+9
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +4...+6
Черкаси – +4...+6
Чернігів – +4...+6
Суми – +3...+5
Полтава – +3...+5
Дніпро – +3...+5
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +2...+4
Харків – +3...+5
Київ – +5...+7
Прогноз погоди в Україні на 12 листопада / Карта Укргідрометцентру
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