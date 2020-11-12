Прогноз погоди на 13 листопада: сонячно та без опадів, але холодно
Погода в Україні у п'ятницю, 13 листопада, буде переважно сухою та сонячною. Стовпчики термометрів у середньому показуватимуть температуру від +6 до +8 градусів.
Прогноз погоди на 13 листопада від Наталки Діденко
Як написала Діденко у фейсбуці, 13 листопада на значній частині території України буде без опадів. Щоправда, періодично з'являтимуться тумани з погіршенням видимості до 100 – 400 метрів.
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За словами синоптика, погода буде холодною. Вдень у п'ятницю загалом слід очікувати температуру від +3 до 8 градусів. На півдні та на Закарпатті стовпчики термометрів показуватимуть до +10 градусів.
Щодо Києва, в столиці 13-го листопада буде сухо та свіженько. Вдень температура становитиме +4…+6 градусів.
Що кажуть в Українському гідрометцентрі
За даними Укргідрометцентру, 13 листопада буде сонячно та без опадів на всій території України. Вітер дутиме із південного сходу, а його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.
Найтепліша погода буде в Криму та на Одещині – +7…+9 градусів. Також тепло буде на Херсонщині, Львівщині, Буковині та Закарпатті – +6…+8. Натомість найхолоднішу погоду слід очікувати на Сумщині – +2…+4. На решті території стовпчики термометрів у середньому піднімуться до +4…+6 градусів.
Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 13 листопада
Ужгород – +6…+8
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +5…+7
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +6…+8
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +5…+7
Рівне – +4…+6
Житомир – +4…+6
Вінниця – +4…+6
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +5…+7
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +3…+5
Суми – +2…+4
Полтава – +3…+5
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +5…+7
Донецьк – +4…+6
Луганськ – +4…+6
Харків – +4…+6
Київ – +4…+6
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Прогноз погоди в Україні на 13 листопада / Дані Укргідрометцентру
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