Погода в Україні у п'ятницю, 13 листопада, буде переважно сухою та сонячною. Стовпчики термометрів у середньому показуватимуть температуру від +6 до +8 градусів.

Прогноз погоди на 13 листопада від Наталки Діденко

Як написала Діденко у фейсбуці, 13 листопада на значній частині території України буде без опадів. Щоправда, періодично з'являтимуться тумани з погіршенням видимості до 100 – 400 метрів.

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За словами синоптика, погода буде холодною. Вдень у п'ятницю загалом слід очікувати температуру від +3 до 8 градусів. На півдні та на Закарпатті стовпчики термометрів показуватимуть до +10 градусів.

Щодо Києва, в столиці 13-го листопада буде сухо та свіженько. Вдень температура становитиме +4…+6 градусів.

Що кажуть в Українському гідрометцентрі

За даними Укргідрометцентру, 13 листопада буде сонячно та без опадів на всій території України. Вітер дутиме із південного сходу, а його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

Найтепліша погода буде в Криму та на Одещині – +7…+9 градусів. Також тепло буде на Херсонщині, Львівщині, Буковині та Закарпатті – +6…+8. Натомість найхолоднішу погоду слід очікувати на Сумщині – +2…+4. На решті території стовпчики термометрів у середньому піднімуться до +4…+6 градусів.

Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 13 листопада

Ужгород – +6…+8

Львів – +6…+8

Івано-Франківськ – +5…+7

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +6…+8

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +5…+7

Рівне – +4…+6

Житомир – +4…+6

Вінниця – +4…+6

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +3…+5

Суми – +2…+4

Полтава – +3…+5

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +5…+7

Донецьк – +4…+6

Луганськ – +4…+6

Харків – +4…+6

Київ – +4…+6

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Прогноз погоди в Україні на 13 листопада / Дані Укргідрометцентру