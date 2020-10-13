Погода в Україні у вівторок, 13 жовтня, буде здебільшого сухою, сонячною та теплою. Проте так буде не на всій території – на заході спостерігатиметься прохолодна погода та дощі. Причиною такої погоди став циклон Gizela.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як Діденко зауважила у фейсбуці, температура повітря протягом 13 жовтня на більшості території України становитиме +20… +24 градуси. Натомість на заході дощі знизять градуси до +16… +19 градусів. Дощі можуть зачепити й Одещину.

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Крім того, вітер дутиме у південно-східному напрямку та доходитиме до поривчастого, а на заході – навіть до штормового.

Щодо Києва, то тут температура повітря сягатиме +20 градусів. Вітерець, щоправда, може задувати рвучкий, південно-східного напрямку. Дощі в столиці - малоймовірні.

Діденко додає, що загалом у вівторок Україна буде однією з найтепліших країн Європи.

Що кажуть в Українському гідрометцентрі

В Українському гідрометцентрі також на 13 жовтня прогнозують дощову погоду на заході та частині Одещині. Водночас опади є імовірними на Миколаївщині. Щодо решти території, то тут буде сухо та сонячно.

Найхолодніше температуру слід очікувати на Львівщині та Закарпатті – +15... +17 градусів. А найтепліше буде на Херсонщині та в Криму – +22… +24. Швидкість вітру становитиме 7 – 12 метрів за секунду.

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Температура повітря у містах України у вівторок, 13 жовтня

Ужгород – +15…+17

Львів – +15…+17

Івано-Франківськ – +16…+18

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +17…+19

Хмельницький – +18…+20

Луцьк – +18…+20

Рівне – +18…+20

Житомир – +18…+20

Вінниця – +18…+20

Одеса – +21…+23

Миколаїв – +21…+23

Херсон – +22…+24

Сімферополь – +22…+24

Кропивницький – +21…+23

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +20…+22

Суми – +21…+23

Полтава – +20…+22

Дніпро – +21…+23

Запоріжжя – +21…+23

Донецьк – +21…+23

Луганськ – +21…+23

Харків – +21…+23

Київ – +20…+22



Прогноз погоди в Україні на вівторок, 13 жовтня / Дані Укргідрометцентру