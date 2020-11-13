Погода в Україні у суботу, 14 листопада, буде переважно холодною та сухою. Однак жителі північних областей зможуть насолодитися першим снігом.

На більшості територій України буде без опадів. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зверніть увагу На Україну насувається аномально тепла зима: чого очікувати

Антициклон ще махатиме лапами і відганятиме опади. І лише по Півночі України атмосферний фронт черкне невеликим дощем і подекуди навіть мокрим снігом,

– розповіла Діденко.

Повітря максимально прогріється до +7...+9 градусів. Найтепліше буде на Заході, найпрохолодніше – на Півночі. Там температура повітря опуститься до +1...+3 градусів.

У Києві можливий дощ або мокрий сніг. Повітря прогріється до +4...+6 градусів тепла.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 14 листопада

Ужгород – +6…+8

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +6…+8

Чернівці – +6…+8

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +6…+8

Рівне – +6…+8

Житомир – +6…+8

Вінниця – +5…+7

Одеса – +6…+8

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +9…+11

Кропивницький – +5…+7

Черкаси – +5…+7

Чернігів – +2…+4

Суми – +1…+3

Полтава – +2…+4

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +6…+8

Донецьк – +5…+7

Луганськ – +5…+7

Харків – +2…+4

Київ – +4…+6



Прогноз погоди в Україні на 14 листопада / Дані Укргідрометцентру