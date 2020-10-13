Погода в Україні у середу, 14 жовтня, буде все ще теплою, сухою та сонячною на більшості територій. Опади можливі лише на заході. Температура повітря відчутно відрізнятиметься залежно від регіону – від +9…+14 градусів – на заході до +19…+24 градусів – на сході та півдні.

На Покрови, у День захисника України, в Україні буде все ще тепло, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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Найвищу температуру повітря прогнозують у східних областях та на півдні – +19…+24 градуси.

Натомість найпрохолодніше буде в західній частині – +9…+14 градусів. У Карпатах місцями буде 0 градусів і навіть нижче.

У центральному регіоні від +15 градусів на Вінниччині до +23 градусів у Дніпрі та районах. У північній частині України очікують від +15 градусів на Житомирщині до +20 градусів на Сумщині.

Вітер дутиме південно-західний, розганятиметься до 5 – 12 метрів за секунду.

На заході можливі дощі, а у Карпатах – сніг. У більшості ж областей втримається переважно суха погода, можливі лише тумани.

У Києві стовпчики термометрів сягатимуть +17...+19 градусів. Дощів не прогнозують.

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Температура повітря у містах України у середу, 14 жовтня

Ужгород – +10…+12

Львів – +10…+12

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +11…+13

Рівне – +12...+14

Житомир – +13…+15

Вінниця – +15…+17

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +19…+21

Херсон – +20…+22

Сімферополь – +22…+24

Кропивницький – +19…+21

Черкаси – +19…+21

Чернігів – +19…+21

Суми – +19…+21

Полтава – +19…+21

Дніпро – +22…+24

Запоріжжя – +20…+22

Донецьк – +22…+24

Луганськ – +22…+24

Харків – +22…+24

Київ – +17…+19



Прогноз погоди в Україні на середу, 14 жовтня / Дані Укргідрометцентру