Прогноз погоди на 14 жовтня: на заході прохолодно й дощі, у решті областей – сухо й тепло
Погода в Україні у середу, 14 жовтня, буде все ще теплою, сухою та сонячною на більшості територій. Опади можливі лише на заході. Температура повітря відчутно відрізнятиметься залежно від регіону – від +9…+14 градусів – на заході до +19…+24 градусів – на сході та півдні.
На Покрови, у День захисника України, в Україні буде все ще тепло, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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Найвищу температуру повітря прогнозують у східних областях та на півдні – +19…+24 градуси.
Натомість найпрохолодніше буде в західній частині – +9…+14 градусів. У Карпатах місцями буде 0 градусів і навіть нижче.
У центральному регіоні від +15 градусів на Вінниччині до +23 градусів у Дніпрі та районах. У північній частині України очікують від +15 градусів на Житомирщині до +20 градусів на Сумщині.
Вітер дутиме південно-західний, розганятиметься до 5 – 12 метрів за секунду.
На заході можливі дощі, а у Карпатах – сніг. У більшості ж областей втримається переважно суха погода, можливі лише тумани.
У Києві стовпчики термометрів сягатимуть +17...+19 градусів. Дощів не прогнозують.
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Температура повітря у містах України у середу, 14 жовтня
Ужгород – +10…+12
Львів – +10…+12
Івано-Франківськ – +12…+14
Тернопіль – +12…+14
Чернівці – +12…+14
Хмельницький – +12…+14
Луцьк – +11…+13
Рівне – +12...+14
Житомир – +13…+15
Вінниця – +15…+17
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +19…+21
Херсон – +20…+22
Сімферополь – +22…+24
Кропивницький – +19…+21
Черкаси – +19…+21
Чернігів – +19…+21
Суми – +19…+21
Полтава – +19…+21
Дніпро – +22…+24
Запоріжжя – +20…+22
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +22…+24
Харків – +22…+24
Київ – +17…+19
Прогноз погоди в Україні на середу, 14 жовтня / Дані Укргідрометцентру