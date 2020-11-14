Погода в Україні у неділю, 15 листопада, буде прохолодною та хмарною. Жителям центральних та північних областей синоптики пообіцяли опади.

У більшості регіонів України парасольки таки не знадобляться. Про це інформує Укргідрометцентр.

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Слід подумати про дощовики жителям Житомирщини, Вінниччини, Київщини, Полтавщини, а також Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської та Сумської областей.

У Києві в суботу та неділю буде хмарно, щось трохи покапає і, можливо, навіть політає. Але поки що нічого особливого,

– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.

Найтепліше буде на Заході та на Півдні України. Тут вдень стовпчики термометрів піднімуться до +7...+10 градусів. Найбільш холодно – у східних областях, всього +2...+4, а вночі тут може бути навіть мороз.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 15 листопада

Ужгород – +7…+9

Львів – +8…+10

Івано-Франківськ – +8…+10

Тернопіль – +7…+9

Чернівці – +6…+8

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +6…+8

Рівне – +6…+8

Житомир – +6…+8

Вінниця – +6…+8

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +7…+9

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +6…+8

Черкаси – +5…+7

Чернігів – +4…+6

Суми – +2…+4

Полтава – +3…+5

Дніпро – +5…+7

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +2…+4

Харків – +2…+4

Київ – +6…+8



Прогноз погоди в Україні на 15 листопада / Дані Укргідрометцентру