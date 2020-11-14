Прогноз погоди на 15 листопада: Україну вкриють хмари, подекуди – дощ
Погода в Україні у неділю, 15 листопада, буде прохолодною та хмарною. Жителям центральних та північних областей синоптики пообіцяли опади.
У більшості регіонів України парасольки таки не знадобляться. Про це інформує Укргідрометцентр.
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Слід подумати про дощовики жителям Житомирщини, Вінниччини, Київщини, Полтавщини, а також Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської та Сумської областей.
У Києві в суботу та неділю буде хмарно, щось трохи покапає і, можливо, навіть політає. Але поки що нічого особливого,
– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.
Найтепліше буде на Заході та на Півдні України. Тут вдень стовпчики термометрів піднімуться до +7...+10 градусів. Найбільш холодно – у східних областях, всього +2...+4, а вночі тут може бути навіть мороз.
Прогноз погоди у містах України на неділю, 15 листопада
Ужгород – +7…+9
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +7…+9
Чернівці – +6…+8
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +6…+8
Рівне – +6…+8
Житомир – +6…+8
Вінниця – +6…+8
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +7…+9
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +6…+8
Черкаси – +5…+7
Чернігів – +4…+6
Суми – +2…+4
Полтава – +3…+5
Дніпро – +5…+7
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +2…+4
Харків – +2…+4
Київ – +6…+8
Прогноз погоди в Україні на 15 листопада / Дані Укргідрометцентру
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