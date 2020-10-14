Погода в Україні в четвер, 15 жовтня, досі буде сонячною і доволі теплою для майже всіх регіонів країни. Лише в трьох крайніх західних областях – Закарпатській, Львівській і Волинській – дощитиме, а температура буде відчутно прохолоднішою.

На заході дощитиме лише протягом дня, а температура трішки підніметься до +12...+14 градусів. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.

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Вже починаючи з Івано-Франківської області й ближче до центру буде відчутно тепліше – +14...+19 градусів. Ще тепліне в центрі й на Сході – +16...+20 градусів.

Як і зазвичай, найтепліше буде на півдні – +19...+24 градуси. В інших регіонах, крім трьох крайніх західних, опадів протям доби не очікується. Втім досі "гулятиме" відчутний осінній вітерець зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві опадів також не слід очікувати. Температура повітря залишиться на комфортних показниках у +16...+18 градусів. Вночі дещо прохолодніше – +7...+9 градусів.

Температура повітря у містах України в четвер, 15 жовтня:

Ужгород – +12…+14

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +14…+16

Тернопіль – +14…+16

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +12…+14

Рівне – +15...+17

Житомир – +15…+17

Вінниця – +17…+19

Одеса – +19…+21

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +22…+24

Кропивницький – +18…+20

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +16…+18

Суми – +16…+18

Полтава – +18…+20

Дніпро – +18…+20

Запоріжжя – +19…+21

Донецьк – +18…+20

Луганськ – +18…+20

Харків – +17…+19

Київ – +16…+18



Прогноз погоди на четвер, 15 жовтня, від Укргідрометцентру