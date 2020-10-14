Прогноз погоди на 15 жовтня: бабине літо поки не планує відступати
Погода в Україні в четвер, 15 жовтня, досі буде сонячною і доволі теплою для майже всіх регіонів країни. Лише в трьох крайніх західних областях – Закарпатській, Львівській і Волинській – дощитиме, а температура буде відчутно прохолоднішою.
На заході дощитиме лише протягом дня, а температура трішки підніметься до +12...+14 градусів. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.
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Вже починаючи з Івано-Франківської області й ближче до центру буде відчутно тепліше – +14...+19 градусів. Ще тепліне в центрі й на Сході – +16...+20 градусів.
Як і зазвичай, найтепліше буде на півдні – +19...+24 градуси. В інших регіонах, крім трьох крайніх західних, опадів протям доби не очікується. Втім досі "гулятиме" відчутний осінній вітерець зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві опадів також не слід очікувати. Температура повітря залишиться на комфортних показниках у +16...+18 градусів. Вночі дещо прохолодніше – +7...+9 градусів.
Температура повітря у містах України в четвер, 15 жовтня:
Ужгород – +12…+14
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +14…+16
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +12…+14
Рівне – +15...+17
Житомир – +15…+17
Вінниця – +17…+19
Одеса – +19…+21
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +22…+24
Кропивницький – +18…+20
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +16…+18
Суми – +16…+18
Полтава – +18…+20
Дніпро – +18…+20
Запоріжжя – +19…+21
Донецьк – +18…+20
Луганськ – +18…+20
Харків – +17…+19
Київ – +16…+18