Погода в Україні у понеділок, 16 листопада, буде морозною та сніжною. У деяких регіонах температура повітря опуститься нижче за нуль. А от на Схід України прийдуть люті морози, там вдень буде до -5 градусів.

Натомість найтепліше буде на Півдні України та Заході. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На Західній Україні хмарна погода триматиметься весь день. Вранці падатиме дощ, але решта дня мине без опадів. Температура повітря становитиме +7...+9 градусів. На Сході протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Синоптики прогнозують сильний сніг. Термометри там покажуть -3…-5 градусів.

Північ України буде у полоні дощових хмар аж до вечора, проте опадів не буде. Повітря там прогріється лише до +1…+3 градусів. На Півдні традиційно буде найтепліше. Щоправда, синоптики не виключають невеликий дощ у першій половині дня. Там стовпчики термометрів покажуть +6...+8 градусів.

У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора, але опадів не буде. Повітря прогріється до +2...+4 градусів.

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Прогноз погоди у містах України на понеділок, 16 листопада:

Ужгород – +7…+9

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +7…+9

Чернівці – +7…+9

Хмельницький – +7…+9

Луцьк – +6…+8

Рівне – +6…+8

Житомир – +4…+6

Вінниця – +5…+7

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +3…+5

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +1…+3

Суми – -1…-3

Полтава – 0…+2

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – +1…+3

Донецьк – 0…-2

Луганськ – -5…-7

Харків – -3…-5

Київ – +2…+4



Прогноз погоди в Україні на 16 листопада / Фото Укргідрометцентру