Прогноз погоди на 16 листопада: в Україні сніжитиме
Погода в Україні у понеділок, 16 листопада, буде морозною та сніжною. У деяких регіонах температура повітря опуститься нижче за нуль. А от на Схід України прийдуть люті морози, там вдень буде до -5 градусів.
Натомість найтепліше буде на Півдні України та Заході. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На Західній Україні хмарна погода триматиметься весь день. Вранці падатиме дощ, але решта дня мине без опадів. Температура повітря становитиме +7...+9 градусів. На Сході протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Синоптики прогнозують сильний сніг. Термометри там покажуть -3…-5 градусів.
Північ України буде у полоні дощових хмар аж до вечора, проте опадів не буде. Повітря там прогріється лише до +1…+3 градусів. На Півдні традиційно буде найтепліше. Щоправда, синоптики не виключають невеликий дощ у першій половині дня. Там стовпчики термометрів покажуть +6...+8 градусів.
У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора, але опадів не буде. Повітря прогріється до +2...+4 градусів.
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Прогноз погоди у містах України на понеділок, 16 листопада:
Ужгород – +7…+9
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +7…+9
Чернівці – +7…+9
Хмельницький – +7…+9
Луцьк – +6…+8
Рівне – +6…+8
Житомир – +4…+6
Вінниця – +5…+7
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +5…+7
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +3…+5
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +1…+3
Суми – -1…-3
Полтава – 0…+2
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – +1…+3
Донецьк – 0…-2
Луганськ – -5…-7
Харків – -3…-5
Київ – +2…+4
Прогноз погоди в Україні на 16 листопада / Фото Укргідрометцентру
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