Погода в Україні у п’ятницю, 16 жовтня, буде дуже різною для західних і східних регіонів. Так, частину України заливатимуть дощі, буде прохолодно, а на іншій – сяятиме сонце, термометри показуватимуть понад +20 градусів.

Опади охоплять не лише західні області, а й північні. Втім, вони будуть помірними, лише у Карпатах можуть посилитися. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Схід та Південь 16 жовтня залишаться у сухій погоді, лише на Харківщині є ймовірність невеликого дощу. На Півдні, Сході, у багатьох центральних областях ще втримається тепла погода,

– наголосила вона.

Найтепліше буде у Криму. Там повітря прогріється до +22…+24 градусів.

Найхолодніше – на Волині, там очікується всього +9…+11 градусів.

Вітер буде північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Зверніть увагу! 16 жовтня у східних областях, більшості районів Сумщини та Одещини утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 16 жовтня вже також буде свіжіше, вдень близько +13…+15 градусів, є ймовірність дощу.

Прогноз погоди у містах України на п’ятницю, 16 жовтня:

Ужгород – +13…+15

Львів – +10…+12

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +10…+12

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +9…+11

Рівне – +10...+12

Житомир – +12…+14

Вінниця – +16…+18

Одеса – +21…+23

Миколаїв – +21…+23

Херсон – +21…+23

Сімферополь – +22…+24

Кропивницький – +20…+22

Черкаси – +19…+21

Чернігів – +14…+16

Суми – +14…+16

Полтава – +19…+21

Дніпро – +20…+22

Запоріжжя – +21…+23

Донецьк – +20…+22

Луганськ – +21…+23

Харків – +20…+22

Київ – +13…+15



Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 16 жовтня, від Укргідрометцентру