Прогноз погоди на 16 жовтня: Захід затягне дощами, а на Сході ще пануватиме бабине літо
Погода в Україні у п’ятницю, 16 жовтня, буде дуже різною для західних і східних регіонів. Так, частину України заливатимуть дощі, буде прохолодно, а на іншій – сяятиме сонце, термометри показуватимуть понад +20 градусів.
Опади охоплять не лише західні області, а й північні. Втім, вони будуть помірними, лише у Карпатах можуть посилитися. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише українська синоптикиня Наталка Діденко.
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Схід та Південь 16 жовтня залишаться у сухій погоді, лише на Харківщині є ймовірність невеликого дощу. На Півдні, Сході, у багатьох центральних областях ще втримається тепла погода,
– наголосила вона.
Найтепліше буде у Криму. Там повітря прогріється до +22…+24 градусів.
Найхолодніше – на Волині, там очікується всього +9…+11 градусів.
Вітер буде північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві 16 жовтня вже також буде свіжіше, вдень близько +13…+15 градусів, є ймовірність дощу.
Прогноз погоди у містах України на п’ятницю, 16 жовтня:
Ужгород – +13…+15
Львів – +10…+12
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +10…+12
Чернівці – +12…+14
Хмельницький – +12…+14
Луцьк – +9…+11
Рівне – +10...+12
Житомир – +12…+14
Вінниця – +16…+18
Одеса – +21…+23
Миколаїв – +21…+23
Херсон – +21…+23
Сімферополь – +22…+24
Кропивницький – +20…+22
Черкаси – +19…+21
Чернігів – +14…+16
Суми – +14…+16
Полтава – +19…+21
Дніпро – +20…+22
Запоріжжя – +21…+23
Донецьк – +20…+22
Луганськ – +21…+23
Харків – +20…+22
Київ – +13…+15
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 16 жовтня, від Укргідрометцентру