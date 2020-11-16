Погода в Україні у вівторок, 17 листопада, буде різною в окремих регіонах держави. Так, на Заході буде ще тепло, стовпчики термометрів сягатимуть навіть +10 градусів.

Втім, Північ, Схід і Центр держави остудять перші морози. Про це інформує Укргідрометцентр.

До теми В Україні прогнозують ожеледицю: де чекати на погіршення погоди

Найтепліше буде на Закарпатті, Львівщині, Волині та Рівненщині. Там повітря прогріється до +8…+10 градусів.

Найхолодніше буде на Донеччині, Луганщині й Харківщині. Там стовпчики термометрів опустяться до -1…-3 градусів.

Сніг може випасти на Житомирщині, Київщині, Донеччині та Луганщині. А ось дощі слід очікувати на Заході, а також – на Житомирщині, Вінниччині та Одещині.

Вітер буде південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Зверніть увагу! Протягом доби 17 листопада у східних областях на дорогах ожеледиця, І рівень небезпечності, жовтий.

У Києві синоптики обіцяють від -1 до +1 градуса, може сніжити.

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 17 листопада:

Ужгород – +8…+10

Львів – +8…+10

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +6…+8

Чернівці – +6…+8

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +8…+10

Рівне – +8…+10

Житомир – +1…+3

Вінниця – +3…+5

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +1…+3

Херсон – +1…+3

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +1…+3

Черкаси – +1…+3

Чернігів – 0…+2

Суми – -1…+1

Полтава – 0…+2

Дніпро – +1…+3

Запоріжжя – +1…+3

Донецьк – -1…-3

Луганськ – -1…-3

Харків – -1…-3

Київ – -1…+1



Прогноз погоди на вівторок, 17 листопада, від Укргідрометцентру