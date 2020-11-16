Прогноз погоди на 17 листопада: сніг, дощ та мороз пануватимуть в Україні
Погода в Україні у вівторок, 17 листопада, буде різною в окремих регіонах держави. Так, на Заході буде ще тепло, стовпчики термометрів сягатимуть навіть +10 градусів.
Втім, Північ, Схід і Центр держави остудять перші морози. Про це інформує Укргідрометцентр.
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Найтепліше буде на Закарпатті, Львівщині, Волині та Рівненщині. Там повітря прогріється до +8…+10 градусів.
Найхолодніше буде на Донеччині, Луганщині й Харківщині. Там стовпчики термометрів опустяться до -1…-3 градусів.
Сніг може випасти на Житомирщині, Київщині, Донеччині та Луганщині. А ось дощі слід очікувати на Заході, а також – на Житомирщині, Вінниччині та Одещині.
Вітер буде південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві синоптики обіцяють від -1 до +1 градуса, може сніжити.
Прогноз погоди у містах України на вівторок, 17 листопада:
Ужгород – +8…+10
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +6…+8
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +8…+10
Рівне – +8…+10
Житомир – +1…+3
Вінниця – +3…+5
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +1…+3
Херсон – +1…+3
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +1…+3
Черкаси – +1…+3
Чернігів – 0…+2
Суми – -1…+1
Полтава – 0…+2
Дніпро – +1…+3
Запоріжжя – +1…+3
Донецьк – -1…-3
Луганськ – -1…-3
Харків – -1…-3
Київ – -1…+1
Прогноз погоди на вівторок, 17 листопада, від Укргідрометцентру
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