Погода в Україні у суботу, 17 жовтня, буде прохолодною та дощовою. Подекуди сильні вітри наблизяться до штормових позначок.

Найхолодніше буде на Заході. Удень повітря прогріється лише до + 9…+14 градусів. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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Якщо ви завтра хочете вигуляти свій білий костюм, ніжно-бірюзові нові спортивки чи кремові замшеві туфлі, полізти чогось на дах чи повикладати на вулиці килими, відкладіть це на пізніше,

– написала Діденко.

У центральній частині України температура підніметься до +15...+20 градусів. А от жителі Сходу зможуть насолодитися майже літніми +18...+23 градусами.

Жителям Києва доведеться звикати до справді осіннього холоду: удень температура повітря становитиме лише +11...+13 градусів.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 17 жовтня:

Ужгород – +14...+16

Львів – +7...+9

Івано-Франківськ – +11...+13

Тернопіль – +10…+12

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – 8…+10

Рівне – +8…+10

Житомир – +9…+11

Вінниця – +12…+14

Одеса – +19…+21

Миколаїв – +19…+21

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +17...+19

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +11…+13

Суми – +13…+15

Полтава – +17...+19

Дніпро – +20...+22

Запоріжжя – +21...+23

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +22…+24

Харків – +20…+22

Київ – +11…+13



Прогноз погоди на суботу, 17 жовтня, від Укргідрометцентру