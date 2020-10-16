Прогноз погоди на 17 жовтня: Україну накриють зливи, сонячно буде лише на Сході
Погода в Україні у суботу, 17 жовтня, буде прохолодною та дощовою. Подекуди сильні вітри наблизяться до штормових позначок.
Найхолодніше буде на Заході. Удень повітря прогріється лише до + 9…+14 градусів. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
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Якщо ви завтра хочете вигуляти свій білий костюм, ніжно-бірюзові нові спортивки чи кремові замшеві туфлі, полізти чогось на дах чи повикладати на вулиці килими, відкладіть це на пізніше,
– написала Діденко.
У центральній частині України температура підніметься до +15...+20 градусів. А от жителі Сходу зможуть насолодитися майже літніми +18...+23 градусами.
Жителям Києва доведеться звикати до справді осіннього холоду: удень температура повітря становитиме лише +11...+13 градусів.
Прогноз погоди у містах України на суботу, 17 жовтня:
Ужгород – +14...+16
Львів – +7...+9
Івано-Франківськ – +11...+13
Тернопіль – +10…+12
Чернівці – +11...+13
Хмельницький – +10…+12
Луцьк – 8…+10
Рівне – +8…+10
Житомир – +9…+11
Вінниця – +12…+14
Одеса – +19…+21
Миколаїв – +19…+21
Херсон – +22...+24
Сімферополь – +22...+24
Кропивницький – +17...+19
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +11…+13
Суми – +13…+15
Полтава – +17...+19
Дніпро – +20...+22
Запоріжжя – +21...+23
Донецьк – +21...+23
Луганськ – +22…+24
Харків – +20…+22
Київ – +11…+13