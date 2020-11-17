Прогноз погоди на 18 листопада: в Україні буде сонячно та морозно
Погода в Україні 18 листопада буде сонячною та бездощовою. Водночас у частині регіонів стовпчик термометра опуститься нижче нуля. Натомість на Заході синоптики прогнозують тепло.
На Сході України буде найхолодніше. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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У західних областях України весь день буде сонячно та тепло. Температура повітря становитиме +8...+11 градусів. Водночас на Сході синоптики прогнозують мороз та сонце. Стовпчик термометра опуститься до -1...-3.
На Півдні країни буде відносно тепліше. Повітря прогріється до +2..+8 градусів. У північних областях синоптики прогнозують сонце та 0...+2 градуси.
У Києві погода буде сонячною, але прохолодною. Температура повітря максимально прогріється до 0...+2 градуси.
Прогноз погоди у містах України на середу, 18 листопада:
Ужгород – +8…+10
Львів – +9…+11
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +8…+10
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +8…+10
Рівне – +8…+10
Житомир – 0…+2
Вінниця – +1…+3
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +1…+3
Черкаси – +1…+3
Чернігів – 0…+2
Суми – 0…+2
Полтава – 0…+2
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – -1…-3
Луганськ – -1…-3
Харків – -1…-3
Київ – -0…2
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