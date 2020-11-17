Погода в Україні 18 листопада буде сонячною та бездощовою. Водночас у частині регіонів стовпчик термометра опуститься нижче нуля. Натомість на Заході синоптики прогнозують тепло.

На Сході України буде найхолодніше. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У західних областях України весь день буде сонячно та тепло. Температура повітря становитиме +8...+11 градусів. Водночас на Сході синоптики прогнозують мороз та сонце. Стовпчик термометра опуститься до -1...-3.

На Півдні країни буде відносно тепліше. Повітря прогріється до +2..+8 градусів. У північних областях синоптики прогнозують сонце та 0...+2 градуси.

У Києві погода буде сонячною, але прохолодною. Температура повітря максимально прогріється до 0...+2 градуси.

Прогноз погоди у містах України на середу, 18 листопада:

Ужгород – +8…+10

Львів – +9…+11

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +8…+10

Чернівці – +9…+11

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +8…+10

Рівне – +8…+10

Житомир – 0…+2

Вінниця – +1…+3

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +1…+3

Черкаси – +1…+3

Чернігів – 0…+2

Суми – 0…+2

Полтава – 0…+2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – -1…-3

Луганськ – -1…-3

Харків – -1…-3

Київ – -0…2



Прогноз погоди на 18 листопада / Карта Укргідрометцентру