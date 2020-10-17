У неділю, 19 жовтня, в Україні стане холодніше. На більшості території країни буде хмарно з проясненнями. Вночі у деяких регіонах дощитиме.

Якою буде погода в неділю

Вдень не варто очікувати істотних опадів, проте на Півночі дощитиме вночі. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Нічний дощ прогнозують також на Заході. Наприклад, у Львівській, Волинській, Закарпатській та Івано-Франківській області. До речі, у західних областях буде найхолодніше. Стовпчики термометрів опустяться до +8...+10 градусів.

Наприклад, у Львівській, Волинській, Закарпатській та Івано-Франківській області. До речі, у західних областях буде найхолодніше. Стовпчики термометрів опустяться до +8...+10 градусів. На Півдні опадів не буде. До того ж у цих регіонах прогнозують найтеплішу погоду. Температура повітря коливатиметься в межах +16...+19 градусів.

опадів не буде. До того ж у цих регіонах прогнозують найтеплішу погоду. Температура повітря коливатиметься в межах +16...+19 градусів. Теплом ще зможуть потішитись і жителі Сходу – +16...+18 градусів. Щоправда, на Донеччині, Луганщині та Харківщині вночі може бути дощ.

– +16...+18 градусів. Щоправда, на Донеччині, Луганщині та Харківщині вночі може бути дощ. Як інформує у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко, у Центрі України теж можуть пройти дощі з грозами. За її словами, таку погоду спричинить циклон.

У Києві прогнозують похмуру погоду, температура повітря становитиме +9...+11 градусів. Вночі у столиці буде дощ.

До слова, середня швидкість вітру в Україні сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря у містах України в неділю, 18 жовтня:

Ужгород – +10…+12

Львів – +8…+10

Івано-Франківськ – +8…+10

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – +9…+11

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +9…+11

Рівне – +9...+11

Житомир – +9…+11

Вінниця – +11…+13

Одеса – +16…+18

Миколаїв – +16…+18

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +17…+19

Кропивницький – +12…+14

Черкаси – +11…+13

Чернігів – +10…+12

Суми – +10…+12

Полтава – +11…+13

Дніпро – +13…+15

Запоріжжя – +17…+19

Донецьк – +17…+19

Луганськ – +16…+18

Харків – +16…+18

Київ – +9…+11

Прогноз погоди на неділю, 18 жовтня / Карта Укргідрометцентру