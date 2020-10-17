Прогноз погоди на 18 жовтня: у більшості регіонів України – дощі та холод
У неділю, 19 жовтня, в Україні стане холодніше. На більшості території країни буде хмарно з проясненнями. Вночі у деяких регіонах дощитиме.
Якою буде погода в неділю
Вдень не варто очікувати істотних опадів, проте на Півночі дощитиме вночі. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
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- Нічний дощ прогнозують також на Заході. Наприклад, у Львівській, Волинській, Закарпатській та Івано-Франківській області. До речі, у західних областях буде найхолодніше. Стовпчики термометрів опустяться до +8...+10 градусів.
- На Півдні опадів не буде. До того ж у цих регіонах прогнозують найтеплішу погоду. Температура повітря коливатиметься в межах +16...+19 градусів.
- Теплом ще зможуть потішитись і жителі Сходу – +16...+18 градусів. Щоправда, на Донеччині, Луганщині та Харківщині вночі може бути дощ.
- Як інформує у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко, у Центрі України теж можуть пройти дощі з грозами. За її словами, таку погоду спричинить циклон.
У Києві прогнозують похмуру погоду, температура повітря становитиме +9...+11 градусів. Вночі у столиці буде дощ.
До слова, середня швидкість вітру в Україні сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря у містах України в неділю, 18 жовтня:
Ужгород – +10…+12
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +9…+11
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +9…+11
Луцьк – +9…+11
Рівне – +9...+11
Житомир – +9…+11
Вінниця – +11…+13
Одеса – +16…+18
Миколаїв – +16…+18
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +17…+19
Кропивницький – +12…+14
Черкаси – +11…+13
Чернігів – +10…+12
Суми – +10…+12
Полтава – +11…+13
Дніпро – +13…+15
Запоріжжя – +17…+19
Донецьк – +17…+19
Луганськ – +16…+18
Харків – +16…+18
Київ – +9…+11
Прогноз погоди на неділю, 18 жовтня / Карта Укргідрометцентру