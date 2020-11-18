Погода в Україні у четвер, 19 листопада, буде різною залежно від регіону. У західних і північних областях прогнозують вітри, навіть штормові. Натомість на сході очікують морози. А на дорогах місцями можлива ожеледиця.

Синоптичну ситуацію в Україні 19 листопада визначатиме антициклон Thodo. А це означає, що суттєвих опадів не буде, написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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Однак з півночі Європи та північного заходу йде інша повітряна маса. У результаті на заході та півдні очікують сильні вітри, навіть штормові. Дутиме також в Криму на Приазов'ї.

Температура повітря у більшості областей вдень становитиме 0…+5 градусів, вночі до -5 градусів. Однак у східних областях буде значно холодніше – до -5 градусів вдень та -7…-13 градусів вночі. Натомість на заході - +5…+10 градусів вдень та -1…+3 градуси вночі.

На дорогах подекуди буде слизько, місцями ожеледиця.

У Києві очікують суху та вітряну погоду. Вночі 0…-2 градуси, а вдень +2 +3 градуси.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 19 листопада:

Ужгород – +7…+9

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +6…+8

Чернівці – +6…+8

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +6…+8

Рівне – +6…+8

Житомир – +3...+5

Вінниця – +3...+5

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +2…+4

Суми – +2…+4

Полтава – +1…+3

Дніпро – +1…+3

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – -1…-3

Луганськ – -2…-4

Харків – -1…-3

Київ – +2…+4



Прогноз погоди на 19 листопада / Карта Укргідрометцентру