Прогноз погоди на 19 листопада: на сході буде мороз, на заході й півдні – штормовий вітер
Погода в Україні у четвер, 19 листопада, буде різною залежно від регіону. У західних і північних областях прогнозують вітри, навіть штормові. Натомість на сході очікують морози. А на дорогах місцями можлива ожеледиця.
Синоптичну ситуацію в Україні 19 листопада визначатиме антициклон Thodo. А це означає, що суттєвих опадів не буде, написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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Однак з півночі Європи та північного заходу йде інша повітряна маса. У результаті на заході та півдні очікують сильні вітри, навіть штормові. Дутиме також в Криму на Приазов'ї.
Температура повітря у більшості областей вдень становитиме 0…+5 градусів, вночі до -5 градусів. Однак у східних областях буде значно холодніше – до -5 градусів вдень та -7…-13 градусів вночі. Натомість на заході - +5…+10 градусів вдень та -1…+3 градуси вночі.
На дорогах подекуди буде слизько, місцями ожеледиця.
У Києві очікують суху та вітряну погоду. Вночі 0…-2 градуси, а вдень +2 +3 градуси.
Прогноз погоди у містах України на четвер, 19 листопада:
Ужгород – +7…+9
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +6…+8
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +6…+8
Рівне – +6…+8
Житомир – +3...+5
Вінниця – +3...+5
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +3...+5
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +2…+4
Суми – +2…+4
Полтава – +1…+3
Дніпро – +1…+3
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – -1…-3
Луганськ – -2…-4
Харків – -1…-3
Київ – +2…+4
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