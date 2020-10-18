Погода в Україні в понеділок, 19 жовтня, буде все більше натякати на наближення зими. Хоча перша половина осені видалась доволі теплою, температура повітря все ж починає йти на спад. Та сонце тим часом продовжить радувати українців своїм ніжним промінням.

Найнижчою буде температура повітря на заході, півночі й у центрі країни – +8...+11 градусів. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.

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Тут уночі температура буде максимально близькою до нуля – +3...+6 градусів. Відчутно тепліше буде на сході – +12...+16 градусів протягом дня.

Ще тепліше буде на півдні, який, схоже, не збирається відпускати осінь – +14...+17 градусів. У Криму досі порівняно теплими будуть навіть ночі – у середньому +10 градусів.

У Києві погода буде такою ж, як і в неділю. Температура повітря залишиться на позначках +9...+11 градусів. Лише сильний вітер зі швидкість 7 – 12 метрів за секунду дошкулятиме киянам, як і мешканцям усіх інших регіонів країни.

Температура повітря у містах України в понеділок, 19 жовтня:

Ужгород – +8…+10

Львів – +8…+10

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – +9…+11

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +8…+10

Рівне – +8...+10

Житомир – +8…+10

Вінниця – +9…+11

Одеса – +14…+16

Миколаїв – +14…+16

Херсон – +14…+16

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +10…+12

Черкаси – +9…+11

Чернігів – +9…+11

Суми – +9…+11

Полтава – +9…+11

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +14…+16

Донецьк – +14…+16

Луганськ – +12…+14

Харків – +13…+15

Київ – +9…+11



Прогноз погоди на понеділок, 19 жовтня, від Укргідрометцентру