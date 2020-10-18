Прогноз погоди на 19 жовтня: насувається осіннє похолодання, але без опадів
Погода в Україні в понеділок, 19 жовтня, буде все більше натякати на наближення зими. Хоча перша половина осені видалась доволі теплою, температура повітря все ж починає йти на спад. Та сонце тим часом продовжить радувати українців своїм ніжним промінням.
Найнижчою буде температура повітря на заході, півночі й у центрі країни – +8...+11 градусів. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.
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Тут уночі температура буде максимально близькою до нуля – +3...+6 градусів. Відчутно тепліше буде на сході – +12...+16 градусів протягом дня.
Ще тепліше буде на півдні, який, схоже, не збирається відпускати осінь – +14...+17 градусів. У Криму досі порівняно теплими будуть навіть ночі – у середньому +10 градусів.
У Києві погода буде такою ж, як і в неділю. Температура повітря залишиться на позначках +9...+11 градусів. Лише сильний вітер зі швидкість 7 – 12 метрів за секунду дошкулятиме киянам, як і мешканцям усіх інших регіонів країни.
Температура повітря у містах України в понеділок, 19 жовтня:
Ужгород – +8…+10
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +9…+11
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +8…+10
Рівне – +8...+10
Житомир – +8…+10
Вінниця – +9…+11
Одеса – +14…+16
Миколаїв – +14…+16
Херсон – +14…+16
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +10…+12
Черкаси – +9…+11
Чернігів – +9…+11
Суми – +9…+11
Полтава – +9…+11
Дніпро – +11…+13
Запоріжжя – +14…+16
Донецьк – +14…+16
Луганськ – +12…+14
Харків – +13…+15
Київ – +9…+11
Прогноз погоди на понеділок, 19 жовтня, від Укргідрометцентру