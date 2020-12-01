Прогноз погоди на 2 грудня: по Україні вдарять легкі морози, подекуди випаде сніг
Погода в Україні у середу, 2 грудня, буде здебільшого морозяною. Щоправда, на півдні температура триматиметься вище за 0 градусів. У багатьох областях падатиме сніг або мокрий сніг.
Прогноз на 2 грудня від Наталки Діденко
У середу сніг і мокрий сніг очікують на півночі, у центральних областях та у південній частині, окрім Запоріжжя та Криму. Про це Наталка Діденко написала у фейсбуці.
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Крім того, за її словам, до опадів приєднуватиметься налипання мокрого снігу та ожеледь. У більшості областей України на дорогах та тротуарах, або там, де це називається дорогою чи тротуаром – ожеледиця.
Натомість на сході суттєві опади є малоймовірними, а в західних областях взагалі переважатиме суха, навіть подекуди сонячна, погода.
Температура повітря вдень становитиме від 2 градусів морозу до 2 тепла, на крайньому півдні – до 2 – 5 градусів тепла. Вітер буде східного напрямку, помірний, у східній частині посилюватиметься до штормового.
Погода у Києві
У столиці середа буде хмарною та вогкою. Періодичний падатиме невеликий сніг або мокрий сніг.
Температура вдень триматиметься в районі нуля градусів. Вітер буде несильним, а волога погода додатково сприятиме зависанню у повітрі промислових димів і автомобільних домішок.
Що кажуть про погоду на 2 грудня в Укргідрометцентрі
В Українському гідрометцентрі прогнозують сонячну погоду на заході до Вінниччини та Житомирщини, а також на Донбасі з Харківщиною. У цих регіонах температура триматиметься на рівні -1…+1 градусів.
В решті областей випаде сніг або сніг із дощем, у південних областях – просто дощ. Стовпчики термометрів опустяться до -1 градуса на півночі, сході та в центрі. А на півдні й на Запоріжжі температура підніметься в середньому до 5 градусів тепла.
Вітер дутиме у південно-східному напрямку на заході, північно-східному – в центрі та на сході та у східному – на півдні. В усіх випадках його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.
Прогноз погоди у містах України на середу , 2 грудня
Ужгород – +1...+3
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – -1...-3
Тернопіль – 0...-2
Чернівці – -1...+1
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – -1...+1
Рівне – -1...+1
Житомир – -1...+1
Вінниця – -1...+1
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +2...+4
Херсон – +4...+6
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...-3
Полтава – -1...+1
Дніпро – 0...+2
Запоріжжя – +4...+6
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...+1
Київ – -1...+1
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Прогноз погоди в Україні на 2 грудні / Дані Укргідрометцентру
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