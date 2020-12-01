Погода в Україні у середу, 2 грудня, буде здебільшого морозяною. Щоправда, на півдні температура триматиметься вище за 0 градусів. У багатьох областях падатиме сніг або мокрий сніг.

Прогноз на 2 грудня від Наталки Діденко

У середу сніг і мокрий сніг очікують на півночі, у центральних областях та у південній частині, окрім Запоріжжя та Криму. Про це Наталка Діденко написала у фейсбуці.

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Крім того, за її словам, до опадів приєднуватиметься налипання мокрого снігу та ожеледь. У більшості областей України на дорогах та тротуарах, або там, де це називається дорогою чи тротуаром – ожеледиця.

Натомість на сході суттєві опади є малоймовірними, а в західних областях взагалі переважатиме суха, навіть подекуди сонячна, погода.

Температура повітря вдень становитиме від 2 градусів морозу до 2 тепла, на крайньому півдні – до 2 – 5 градусів тепла. Вітер буде східного напрямку, помірний, у східній частині посилюватиметься до штормового.

Погода у Києві

У столиці середа буде хмарною та вогкою. Періодичний падатиме невеликий сніг або мокрий сніг.

Температура вдень триматиметься в районі нуля градусів. Вітер буде несильним, а волога погода додатково сприятиме зависанню у повітрі промислових димів і автомобільних домішок.

Що кажуть про погоду на 2 грудня в Укргідрометцентрі

В Українському гідрометцентрі прогнозують сонячну погоду на заході до Вінниччини та Житомирщини, а також на Донбасі з Харківщиною. У цих регіонах температура триматиметься на рівні -1…+1 градусів.

В решті областей випаде сніг або сніг із дощем, у південних областях – просто дощ. Стовпчики термометрів опустяться до -1 градуса на півночі, сході та в центрі. А на півдні й на Запоріжжі температура підніметься в середньому до 5 градусів тепла.

Вітер дутиме у південно-східному напрямку на заході, північно-східному – в центрі та на сході та у східному – на півдні. В усіх випадках його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.

Прогноз погоди у містах України на середу , 2 грудня

Ужгород – +1...+3

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – -1...-3

Тернопіль – 0...-2

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...-3

Полтава – -1...+1

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – -1...+1

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Прогноз погоди в Україні на 2 грудні / Дані Укргідрометцентру