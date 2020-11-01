У понеділок, 2 листопада, погода в Україні буде дощовою та прохолодною. Сонце світитиме лише на Заході. Температура повітря прогріється максимально до +14 градусів.

Температура повітря вночі та вдень не надто відрізнятимуться. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко.

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2 листопада циклон, який крутився над усією Україною і перший довів нам, що пізня осінь все ж прийшла, зміститься східніше,

– заявила Діденко.

Упродовж дня повітря прогріється до +9...+14 градусів. Найтепліше буде на Сході України та у Криму. Найпрохолодніше – на Закарпатті.

У Києві 2 листопада дощитиме, температура повітря становитиме +8...+10 градусів. Синоптики не рекомендують жителям столиці виходити з дому без парасольок, інакше можна про це гірко пошкодувати.

Температура повітря у містах України у понеділок, 2 листопада:

Ужгород – +9...+11

Львів – +10…+12

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +9...+11

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +8...+10

Рівне – +8...+10

Житомир – +8...+10

Вінниця – +9...+11

Одеса – +12…+14

Миколаїв – +10…+12

Херсон – +11…+13

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +9...+11

Суми – +9...+11

Полтава – +9...+11

Дніпро – +10...+12

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +10...+12

Луганськ – +12...+14

Харків – +12...+14

Київ – +8...+10



Погода в Україні 2 листопада / Карта Укргідрометцентру