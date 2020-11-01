Прогноз погоди на 2 листопада: в Україні розпочинаються осінні дощі
У понеділок, 2 листопада, погода в Україні буде дощовою та прохолодною. Сонце світитиме лише на Заході. Температура повітря прогріється максимально до +14 градусів.
Температура повітря вночі та вдень не надто відрізнятимуться. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко.
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2 листопада циклон, який крутився над усією Україною і перший довів нам, що пізня осінь все ж прийшла, зміститься східніше,
– заявила Діденко.
Упродовж дня повітря прогріється до +9...+14 градусів. Найтепліше буде на Сході України та у Криму. Найпрохолодніше – на Закарпатті.
У Києві 2 листопада дощитиме, температура повітря становитиме +8...+10 градусів. Синоптики не рекомендують жителям столиці виходити з дому без парасольок, інакше можна про це гірко пошкодувати.
Температура повітря у містах України у понеділок, 2 листопада:
Ужгород – +9...+11
Львів – +10…+12
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +9...+11
Чернівці – +9...+11
Хмельницький – +9...+11
Луцьк – +8...+10
Рівне – +8...+10
Житомир – +8...+10
Вінниця – +9...+11
Одеса – +12…+14
Миколаїв – +10…+12
Херсон – +11…+13
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +8...+10
Чернігів – +9...+11
Суми – +9...+11
Полтава – +9...+11
Дніпро – +10...+12
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +10...+12
Луганськ – +12...+14
Харків – +12...+14
Київ – +8...+10
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