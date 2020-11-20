Погода в Україні у п’ятницю, 20 листопада, буде холодною та не надто привітною. Причина цьому – атмосферний фронт північного циклону, що накриє Україну.

Він ускладнить ситуацію на дорогах України. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише українська синоптикиня Наталка Діденко.

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За її словами, антициклон принесе разом із собою дощ та сніг. А ось там, де буде мороз чи нуль на термометрі, – траплятиметься ожеледиця.

Ці опади, щоправда, будуть не скрізь. Найбільша ймовірність дощу та снігу на Півночі, Заході, місцями у Центрі, окрім Дніпра з районами. На Сході та на Півдні буде переважно сухо, лише в Криму та Приазов'ї вологість подекуди збільшиться,

– уточнила Діденко.

Температура повітря передбачається низькою: вночі від +3 до -4 градусів, у східних областях місцями до -6… -8 градусів, вдень в Україні 0…+5 градусів, на Сході подекуди 0…-2 градуси.

Найтепліше буде у Криму, там повітря прогріється до +5...+7 градусів. Найхолодніше – на Луганщині, там температура повітря опуститься до 0...- 2 градусів.

Зверніть увагу! Там, де стовпчики термометрів наближатимуться до нуля й нижче – ожеледиця.

У Києві 20 листопада очікується дощ та сніг, на дорогах ожеледиця і погана видимість. Температура вдень до +1…+3 градусів.

Вітер буде південним, 7 – 12 метрів за секунду.

Прогноз погоди у містах України на п’ятницю, 20 листопада:

Ужгород – +4…+6

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +3…+5

Тернопіль – +3…+5

Чернівці – +3…+5

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +4…+6

Рівне – +3…+5

Житомир – +3...+5

Вінниця – +3...+5

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – +1…+3

Черкаси – +1…+3

Чернігів – +1…+3

Суми – 0…+2

Полтава – 0…+2

Дніпро – +1…+3

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – -1…+1

Луганськ – 0…-2

Харків – -1…+1

Київ – +1…+3



Прогноз погоди на п'ятницю, 20 листопада, від Укргідрометцентру