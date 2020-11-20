Прогноз погоди на 20 листопада: суттєве похолодання, сніг з дощем та ожеледиця
Погода в Україні у п’ятницю, 20 листопада, буде холодною та не надто привітною. Причина цьому – атмосферний фронт північного циклону, що накриє Україну.
Він ускладнить ситуацію на дорогах України. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише українська синоптикиня Наталка Діденко.
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За її словами, антициклон принесе разом із собою дощ та сніг. А ось там, де буде мороз чи нуль на термометрі, – траплятиметься ожеледиця.
Ці опади, щоправда, будуть не скрізь. Найбільша ймовірність дощу та снігу на Півночі, Заході, місцями у Центрі, окрім Дніпра з районами. На Сході та на Півдні буде переважно сухо, лише в Криму та Приазов'ї вологість подекуди збільшиться,
– уточнила Діденко.
Температура повітря передбачається низькою: вночі від +3 до -4 градусів, у східних областях місцями до -6… -8 градусів, вдень в Україні 0…+5 градусів, на Сході подекуди 0…-2 градуси.
Найтепліше буде у Криму, там повітря прогріється до +5...+7 градусів. Найхолодніше – на Луганщині, там температура повітря опуститься до 0...- 2 градусів.
У Києві 20 листопада очікується дощ та сніг, на дорогах ожеледиця і погана видимість. Температура вдень до +1…+3 градусів.
Вітер буде південним, 7 – 12 метрів за секунду.
Прогноз погоди у містах України на п’ятницю, 20 листопада:
Ужгород – +4…+6
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +3…+5
Тернопіль – +3…+5
Чернівці – +3…+5
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +4…+6
Рівне – +3…+5
Житомир – +3...+5
Вінниця – +3...+5
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +2...+4
Херсон – +2...+4
Сімферополь – +5…+7
Кропивницький – +1…+3
Черкаси – +1…+3
Чернігів – +1…+3
Суми – 0…+2
Полтава – 0…+2
Дніпро – +1…+3
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – -1…+1
Луганськ – 0…-2
Харків – -1…+1
Київ – +1…+3
Прогноз погоди на п'ятницю, 20 листопада, від Укргідрометцентру
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