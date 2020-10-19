Прогноз погоди на 20 жовтня: тумани, холод та рвучкий вітер
Погода в Україні у вівторок, 20 жовтня, буде прохолодною, проте малодощовою. Невеликі опади можливі лише на Півночі країни, а ось інші регіони студитиме антициклон.
Допомагатиме йому у цьому рвучкий та сильний вітер, який посилюватиме відчуття холоду. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише українська синоптикиня Наталка Діденко.
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За її словами, на Україну пошириться холодна повітряна маса арктичного походження. Вночі слід чекати заморозків, вдень температура повітря теж буде прохолодною.
Так, найтепліше буде на Одещині та у Криму. Там повітря прогріється до +14…+16 градусів.
Найхолодніше, своєю чергою, буде у кількох північних регіонах. Так, на Волині, Чернігівщині та Сумщині термометри показуватимуть не більше +9…+11 градусів.
Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві – без опадів, повітря прогріється до +10...+12 градусів.
Погода у містах України в вівторок, 20 жовтня:
Ужгород – +11…+13
Львів – +10…+12
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +11…+13
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +9…+11
Луцьк – +9…+11
Рівне – +10...+12
Житомир – +10…+12
Вінниця – +10…+12
Одеса – +14…+16
Миколаїв – +12…+14
Херсон – +13…+15
Сімферополь – +14…+16
Кропивницький – +11…+13
Черкаси – +10…+12
Чернігів – +9…+11
Суми – +9…+11
Полтава – +11…+13
Дніпро – +12…+14
Запоріжжя – +13…+15
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +10…+12
Харків – +10…+12
Київ – +10…+12
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 19 жовтня, від Укргідрометцентру