Погода в Україні у вівторок, 20 жовтня, буде прохолодною, проте малодощовою. Невеликі опади можливі лише на Півночі країни, а ось інші регіони студитиме антициклон.

Допомагатиме йому у цьому рвучкий та сильний вітер, який посилюватиме відчуття холоду. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише українська синоптикиня Наталка Діденко.

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За її словами, на Україну пошириться холодна повітряна маса арктичного походження. Вночі слід чекати заморозків, вдень температура повітря теж буде прохолодною.

Так, найтепліше буде на Одещині та у Криму. Там повітря прогріється до +14…+16 градусів.

Найхолодніше, своєю чергою, буде у кількох північних регіонах. Так, на Волині, Чернігівщині та Сумщині термометри показуватимуть не більше +9…+11 градусів.

Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

Зверніть увагу! У східних областях та більшості районів Одещини утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві – без опадів, повітря прогріється до +10...+12 градусів.

Погода у містах України в вівторок, 20 жовтня:

Ужгород – +11…+13

Львів – +10…+12

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +9…+11

Рівне – +10...+12

Житомир – +10…+12

Вінниця – +10…+12

Одеса – +14…+16

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +13…+15

Сімферополь – +14…+16

Кропивницький – +11…+13

Черкаси – +10…+12

Чернігів – +9…+11

Суми – +9…+11

Полтава – +11…+13

Дніпро – +12…+14

Запоріжжя – +13…+15

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +10…+12

Харків – +10…+12

Київ – +10…+12



Прогноз погоди в Україні на вівторок, 19 жовтня, від Укргідрометцентру