Погода 21 листопада буде холодною та похмурою. У деяких областях варто чекати морозів та снігу.

Що кажуть синоптики

На всій території України небо затягне хмарами. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

До речі Якою буде погода взимку: прогнози синоптиків

На Заході опадів не прогнозують, однак вночі вдарять морози до -4 градусів.

опадів не прогнозують, однак вночі вдарять морози до -4 градусів. Натомість в центрі країни, зокрема, у Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській областях сніжитиме. Щоправда, температура повітря буде плюсовою. Сніг прогнозують і на Півночі – у Чернігівській та Сумській областях.

– у Чернігівській та Сумській областях. Найтепліше, традиційно, буде на Півдні. Наприклад, на Одещині температура повітря підніметься до 5 градусів тепла.

Наприклад, на Одещині температура повітря підніметься до 5 градусів тепла. Найхолодніше – на Сході. Синоптики попереджають про сніг, а також -2 градусів морозу вдень.

Синоптики попереджають про сніг, а також -2 градусів морозу вдень. У Києві буде теж холодно, вдень – до +3 градусів, вночі – до -1. До слова, вночі у столиці прогнозують мокрий сніг.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про сильний вітер на Заході та Півночі та слизькі дороги.

Якщо гулятимете, обов'язково щільно закутайте шию. Дороги будуть слизькими, бо як не опади, то туман, чи мряка, чи просто від вогкості схопить дорогу й тротуар низькою температурою, особливо, вночі, вранці та ввечері,

– наголосила Діденко.

Чому в Україну прийшло похолодання

Раніше Діденко повідомляла, що причиною холодної погоди є атмосферний фронт північного циклону. Саме він несе за собою сніг та дощі.

Прогноз погоди у містах України у суботу, 21 листопада:

Ужгород – +4...+6

Львів – +1...+3

Івано-Франківськ – +1...+3

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +2...+4

Вінниця – +2...+4

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +2...+4

Суми – +1...+3

Полтава – +1...+3

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – +1...+3

Донецьк – -1...+1

Луганськ – 0...-2

Харків – -1...+1

Київ – +1...+3



Прогноз погоди на 21 листопада / Карта Укргідрометцентру