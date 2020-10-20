Прогноз погоди на 21 жовтня: в Україну повертається осіннє тепло
У середу, 21 жовтня, погода в Україні тішитиме теплом і сонцем. Опадів не буде, лише на Чернігівщині та Сумщині можливі короткочасні дощі.
Після нічних заморозків українці зможуть насолодитися лагідним осіннім теплом. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
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Подекуди тумани! Вітер з північно-західного поміняється на південно-західний, помірний, часом поривчатий,
– розповіла Діденко.
Найтепліше буде на Півдні України. Там температура повітря прогріється до + 16...+18 градусів тепла. А от жителям Сходу доведеться змиритися з максимальними + 10...+14 градусами тепла.
У Києві температура повітря становитиме лише + 11...+13 градусів. Однак обіцяне тепло прийде до української столиці вже найближчими днями. За словами Діденко, до кінця тижня кияни зможуть насолодитися +18 градусами тепла.
Прогноз погоди у містах України на середу, 21 жовтня:
Ужгород – +13...+15
Львів – +12...+14
Івано-Франківськ – +12...+14
Тернопіль – +11…+13
Чернівці – +13...+15
Хмельницький – +12…+14
Луцьк – +11…+13
Рівне – +11…+13
Житомир – +11…+13
Вінниця – +12…+14
Одеса – +16…+18
Миколаїв – +15…+17
Херсон – +15…+17
Сімферополь – +14...+16
Кропивницький – +13...+15
Черкаси – +13...+15
Чернігів – +10...+12
Суми – +9…+11
Полтава – +11…+13
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +12...+14
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +10...+12
Харків – +10...+12
Київ – +11…+13