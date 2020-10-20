Після нічних заморозків українці зможуть насолодитися лагідним осіннім теплом. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Подекуди тумани! Вітер з північно-західного поміняється на південно-західний, помірний, часом поривчатий,

– розповіла Діденко.

Найтепліше буде на Півдні України. Там температура повітря прогріється до + 16...+18 градусів тепла. А от жителям Сходу доведеться змиритися з максимальними + 10...+14 градусами тепла.

У Києві температура повітря становитиме лише + 11...+13 градусів. Однак обіцяне тепло прийде до української столиці вже найближчими днями. За словами Діденко, до кінця тижня кияни зможуть насолодитися +18 градусами тепла.

Прогноз погоди у містах України на середу, 21 жовтня:

Ужгород – +13...+15

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +13...+15

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +11…+13

Рівне – +11…+13

Житомир – +11…+13

Вінниця – +12…+14

Одеса – +16…+18

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +15…+17

Сімферополь – +14...+16

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +10...+12

Суми – +9…+11

Полтава – +11…+13

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +10...+12

Харків – +10...+12

Київ – +11…+13



Прогноз погоди на середу, 21 жовтня, від Укргідрометцентру