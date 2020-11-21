Погода в Україні у неділю, 22 листопада, перебуватиме на межі осені й зими. Жителі Заходу ще зможуть насолодитися +5 градусами тепла. На Сході температура повітря становитиме -1...+1 градусів.

На всій території України буде сонячно. Сніжитиме лише у 3 областях: Сумській, Харківській та Луганській. Про це повідомляє Укргідромедцентр.

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На Заході України температура повітря прогріється до +3...+5 градусів тепла. У центральних областях температура повітря коливатиметься від -1...+1 градусів до +3...+5 градусів тепла. На Сході буде не лише сніжно, але й морозяно. Температура повітря не підніметься там вище +1 градуса тепла.

У Києві буде сонячно, однак прохолодно. Температура повітря там становитиме +1...+1 градуси тепла.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 22 листопада:

Ужгород – +3...+5

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – +3...+5

Вінниця – +3...+5

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +3...+5

Чернігів – -1…+1

Суми – -1…+1

Полтава – -1…+1

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – -1…+1

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – +1…+3



Прогноз погоди на 22 листопада / Карта Укргідрометцентру