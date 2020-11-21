Прогноз погоди на 22 листопада: в Україні буде сонячно і морозяно
Погода в Україні у неділю, 22 листопада, перебуватиме на межі осені й зими. Жителі Заходу ще зможуть насолодитися +5 градусами тепла. На Сході температура повітря становитиме -1...+1 градусів.
На всій території України буде сонячно. Сніжитиме лише у 3 областях: Сумській, Харківській та Луганській. Про це повідомляє Укргідромедцентр.
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На Заході України температура повітря прогріється до +3...+5 градусів тепла. У центральних областях температура повітря коливатиметься від -1...+1 градусів до +3...+5 градусів тепла. На Сході буде не лише сніжно, але й морозяно. Температура повітря не підніметься там вище +1 градуса тепла.
У Києві буде сонячно, однак прохолодно. Температура повітря там становитиме +1...+1 градуси тепла.
Прогноз погоди у містах України на неділю, 22 листопада:
Ужгород – +3...+5
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +3...+5
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – +3...+5
Рівне – +3...+5
Житомир – +3...+5
Вінниця – +3...+5
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +3...+5
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – +3...+5
Черкаси – +3...+5
Чернігів – -1…+1
Суми – -1…+1
Полтава – -1…+1
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – -1…+1
Луганськ – -1…+1
Харків – -1…+1
Київ – +1…+3
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