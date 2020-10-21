Прогноз погоди на 22 жовтня: в Україні буде сонячно й не по-осінньому тепло
Погода в Україну в четвер, 22 жовтня, буде доволі теплою, а подекуди навіть з легкими нотками спеки до +20 градусів. Попри незначну хмарність переважно буде сонячно й зовсім без опадів.
Саме четвер, 22 жовтня, стане початком несподіваного осіннього потепління, яке затримається в Україні на декілька днів. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.
До слова В Україну повернеться тепло до +20 градусів: прогноз
У четвер найтеплішим буде південь і запорізьке приазов'я, де температура повітря підніметься до +17...+20 градусів. Вітер подекуди розганятиметься до 5 – 10 метрів за секунду.
На заході й у центрі теж доволі комфортна й тепла погода – +15...+19 градусів. Найшолодніше, але тим не менш тепло, буде на сході – +12...+17 градусів.
У Києві четвер також буде теплим – +15...+17 градусів. Синоптики готові битися об заклад, що з неба не впаде ні краплинки.
Загалом тепла погода на декілька днів затримається в Україні. Так, у суботу, 24 жовтня, захід і північ на один день накриють дощі, але згодом знову повернуться сонце й тепло. Така погода затримається щонайменше до 26 жовтня.
Прогноз погоди в містах України на четвер, 22 жовтня:
Ужгород – +15...+17
Львів – +16...+18
Івано-Франківськ – +18...+20
Тернопіль – +16…+18
Чернівці – +17...+19
Хмельницький – +16…+18
Луцьк – +16…+18
Рівне – +16…+18
Житомир – +16…+18
Вінниця – +16…+18
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +16...+18
Кропивницький – +16...+18
Черкаси – +16...+18
Чернігів – +13...+15
Суми – +12…+14
Полтава – +15…+17
Дніпро – +16...+18
Запоріжжя – +18...+20
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +12...+14
Харків – +15...+17
Київ – +15…+17