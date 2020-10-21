Погода в Україну в четвер, 22 жовтня, буде доволі теплою, а подекуди навіть з легкими нотками спеки до +20 градусів. Попри незначну хмарність переважно буде сонячно й зовсім без опадів.

Саме четвер, 22 жовтня, стане початком несподіваного осіннього потепління, яке затримається в Україні на декілька днів. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.

До слова В Україну повернеться тепло до +20 градусів: прогноз

У четвер найтеплішим буде південь і запорізьке приазов'я, де температура повітря підніметься до +17...+20 градусів. Вітер подекуди розганятиметься до 5 – 10 метрів за секунду.

На заході й у центрі теж доволі комфортна й тепла погода – +15...+19 градусів. Найшолодніше, але тим не менш тепло, буде на сході – +12...+17 градусів.

У Києві четвер також буде теплим – +15...+17 градусів. Синоптики готові битися об заклад, що з неба не впаде ні краплинки.

Загалом тепла погода на декілька днів затримається в Україні. Так, у суботу, 24 жовтня, захід і північ на один день накриють дощі, але згодом знову повернуться сонце й тепло. Така погода затримається щонайменше до 26 жовтня.

Прогноз погоди в містах України на четвер, 22 жовтня:

Ужгород – +15...+17

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +18...+20

Тернопіль – +16…+18

Чернівці – +17...+19

Хмельницький – +16…+18

Луцьк – +16…+18

Рівне – +16…+18

Житомир – +16…+18

Вінниця – +16…+18

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +16...+18

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +13...+15

Суми – +12…+14

Полтава – +15…+17

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +18...+20

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +12...+14

Харків – +15...+17

Київ – +15…+17



Прогноз погоди на четвер, 22 жовтня, від Укргідрометцентру