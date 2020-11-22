Прогноз погоди на 23 листопада: Захід України накриють дощі
Погода в Україні у понеділок, 23 листопада, буде холодною та дощовою. На заході нашої країни синоптики прогнозують зливи, а от Схід потерпатиме від ожеледиці.
Вже традиційно найтепліше буде на Півдні України. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Цікаво Сумщину засипало снігом: казкові фото
На Західній Україні сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Удень піде дощ, який до вечора повинен послабшати. Температура повітря становитиме +4...+6 градусів. На Сході з ранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами, але опадів не прогнозують. Термометри там покажуть 0…+2 градуси.
Погода на Півночі України протягом усього дня буде похмурою. Вночі очікується дрібний дощ зі снігом. Повітря там прогріється до +3…+5 градусів. На Півдні традиційно буде найтепліше. Там стовпчики термометрів покажуть +7...+9 градусів.
У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора, але опадів не буде. Повітря прогріється до +4...+6 градусів.
Важливо Мороз до 14 градусів та штормові вітри: в Україну йде циклон Thodo
Прогноз погоди у містах України на понеділок, 23 листопада:
Ужгород – +3…+5
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +4…+6
Луцьк – +4…+6
Рівне – +4…+6
Житомир – +3…+5
Вінниця – +4…+6
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +5…+7
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +3…+5
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +3…+5
Суми – +1…+3
Полтава – +2…+4
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – 0…+2
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – +4…+6
Прогноз погоди в Україні на 23 листопада / Фото Укргідрометцентру
Поділитися новиною