Погода в Україні у понеділок, 23 листопада, буде холодною та дощовою. На заході нашої країни синоптики прогнозують зливи, а от Схід потерпатиме від ожеледиці.

Вже традиційно найтепліше буде на Півдні України. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Цікаво Сумщину засипало снігом: казкові фото

На Західній Україні сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Удень піде дощ, який до вечора повинен послабшати. Температура повітря становитиме +4...+6 градусів. На Сході з ранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами, але опадів не прогнозують. Термометри там покажуть 0…+2 градуси.

Погода на Півночі України протягом усього дня буде похмурою. Вночі очікується дрібний дощ зі снігом. Повітря там прогріється до +3…+5 градусів. На Півдні традиційно буде найтепліше. Там стовпчики термометрів покажуть +7...+9 градусів.

У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора, але опадів не буде. Повітря прогріється до +4...+6 градусів.

Важливо Мороз до 14 градусів та штормові вітри: в Україну йде циклон Thodo

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 23 листопада:

Ужгород – +3…+5

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +4…+6

Луцьк – +4…+6

Рівне – +4…+6

Житомир – +3…+5

Вінниця – +4…+6

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +3…+5

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +3…+5

Суми – +1…+3

Полтава – +2…+4

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – 0…+2

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2

Київ – +4…+6



Прогноз погоди в Україні на 23 листопада / Фото Укргідрометцентру