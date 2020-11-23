Погода в Україні у вівторок, 24 листопада, буде хмарною та для такої пори доволі теплою. Щоправда, в центрі та на сході дощитиме.

Прогноз погоди на 24 листопада від Наталки Діденко

Як зауважила синоптик, у вівторок протягом дня у більшості областей слід буде очікувати +4…+8 градусів. Щоправда, на сході буде дещо холодніше – +2…+4 градуси. Про це Діденко написала у фейсбуці.

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Але через поривчастий, а часом і сильний, північно-західний вітер, температура відчуватиметься нижчою на 2 – 5 градусів. Крім того, на півночі, сході, у центральній частині, на Приазов'ї та в Криму підвищена вологість провокуватиме опади, під час яких буде незатишно.

Дощ, часом із мокрим снігом, переважатиме на сході. На значній частині території півдня та заходу України – без істотних опадів.

Щодо Києва, то в столиці вівторок буде хмарним, місцями випаде невеликий дощ. Стовпчики термометрів піднімуться до +4…+6 градусів. Водночас пориви північно-західного вітру сягатимуть 12 – 14 метрів за секунду.

Що кажуть в Українському гідрометцентрі

В Укргідрометцентрі прогнозують сонячну погоду лише на Закарпатті. На решті території – хмарно. За даними синоптиків, дощитиме зі снігом у Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській, Полтавській і Чернігівській областях.

Найтепліше буде у південних областях – тут термометри показуватимуть +6…+8 градусів. А найбільш холодна погода вдарить по Харківщині, Донеччині та Луганщині. В усіх цих областях температура становитиме +2..+4 градуси.

Вітер здебільшого дутиме у північно-західному напрямку. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 23 листопада

Ужгород – +4…+6

Львів – +5…+7

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +4…+6

Луцьк – +4…+6

Рівне – +4…+6

Житомир – +3…+5

Вінниця – +3…+5

Одеса – +6…+8

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +4…+6

Суми – +3…+5

Полтава – +3…+5

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +2…+4

Харків – +2…+4

Київ – +4…+6

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Прогноз погоди в Україні на 24 листопада / Дані Укргідрометцентру