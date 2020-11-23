Прогноз погоди на 24 листопада: у центрі та на сході дощитиме зі снігом
Погода в Україні у вівторок, 24 листопада, буде хмарною та для такої пори доволі теплою. Щоправда, в центрі та на сході дощитиме.
Прогноз погоди на 24 листопада від Наталки Діденко
Як зауважила синоптик, у вівторок протягом дня у більшості областей слід буде очікувати +4…+8 градусів. Щоправда, на сході буде дещо холодніше – +2…+4 градуси. Про це Діденко написала у фейсбуці.
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Але через поривчастий, а часом і сильний, північно-західний вітер, температура відчуватиметься нижчою на 2 – 5 градусів. Крім того, на півночі, сході, у центральній частині, на Приазов'ї та в Криму підвищена вологість провокуватиме опади, під час яких буде незатишно.
Дощ, часом із мокрим снігом, переважатиме на сході. На значній частині території півдня та заходу України – без істотних опадів.
Щодо Києва, то в столиці вівторок буде хмарним, місцями випаде невеликий дощ. Стовпчики термометрів піднімуться до +4…+6 градусів. Водночас пориви північно-західного вітру сягатимуть 12 – 14 метрів за секунду.
Що кажуть в Українському гідрометцентрі
В Укргідрометцентрі прогнозують сонячну погоду лише на Закарпатті. На решті території – хмарно. За даними синоптиків, дощитиме зі снігом у Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській, Полтавській і Чернігівській областях.
Найтепліше буде у південних областях – тут термометри показуватимуть +6…+8 градусів. А найбільш холодна погода вдарить по Харківщині, Донеччині та Луганщині. В усіх цих областях температура становитиме +2..+4 градуси.
Вітер здебільшого дутиме у північно-західному напрямку. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.
Прогноз погоди у містах України на понеділок, 23 листопада
Ужгород – +4…+6
Львів – +5…+7
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +4…+6
Луцьк – +4…+6
Рівне – +4…+6
Житомир – +3…+5
Вінниця – +3…+5
Одеса – +6…+8
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +4…+6
Суми – +3…+5
Полтава – +3…+5
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +2…+4
Харків – +2…+4
Київ – +4…+6
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Прогноз погоди в Україні на 24 листопада / Дані Укргідрометцентру
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