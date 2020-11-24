Прогноз погоди на 25 листопада: зимові морози ненадовго відступають
Погода в Україні у середу, 25 листопада, буде прохолодною, але без зимових морозів. У Західній Україні стовпчики термометрів покажуть +7...+9 градусів. А от на Сході буде прохолодніше – до +3...+5 градусів з опадами у вигляді дощів.
Синоптики також прогнозують дощі у північних регіонах нашої країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На Західній Україні похмура погода триматиметься не весь день, адже вже ввечері небо стане чистим та ясним. Температура повітря становитиме +6...+8 градусів. На Сході з ранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Ранковий дощ до середини дня повинен послабшати й ближче до вечора закінчитися. Термометри там покажуть +3…+5 градуси.
На Півночі України хмарна погода триматиметься до самого вечора. Дрібний дощ падатиме майже весь день. Вранці він може посилитися, проте до вечора поступово стихне. Повітря там прогріється до +4...+6 градусів. На Півдні прогнозують безхмарний ранок, але погода зміниться вже у середині дня й небо вкриється хмарами. Водночас синоптики не прогнозують опадів. Там стовпчики термометрів покажуть +7...+9 градусів.
У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора, але опадів не буде. Повітря прогріється до +4...+6 градусів.
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Прогноз погоди у містах України на середу, 25 листопада:
Ужгород – +4…+6
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +7…+9
Хмельницький – +4…+6
Луцьк – +4…+6
Рівне – +4…+6
Житомир – +4…+6
Вінниця – +5…+7
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +4…+6
Суми – +3…+5
Полтава – +3…+5
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +3…+5
Харків – +3…+5
Київ – +4…+6
Прогноз погоди в Україні на 25 листопада / Фото Укргідрометцентру
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