Погода в Україні у середу, 25 листопада, буде прохолодною, але без зимових морозів. У Західній Україні стовпчики термометрів покажуть +7...+9 градусів. А от на Сході буде прохолодніше – до +3...+5 градусів з опадами у вигляді дощів.

Синоптики також прогнозують дощі у північних регіонах нашої країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На Західній Україні похмура погода триматиметься не весь день, адже вже ввечері небо стане чистим та ясним. Температура повітря становитиме +6...+8 градусів. На Сході з ранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Ранковий дощ до середини дня повинен послабшати й ближче до вечора закінчитися. Термометри там покажуть +3…+5 градуси.

На Півночі України хмарна погода триматиметься до самого вечора. Дрібний дощ падатиме майже весь день. Вранці він може посилитися, проте до вечора поступово стихне. Повітря там прогріється до +4...+6 градусів. На Півдні прогнозують безхмарний ранок, але погода зміниться вже у середині дня й небо вкриється хмарами. Водночас синоптики не прогнозують опадів. Там стовпчики термометрів покажуть +7...+9 градусів.

У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора, але опадів не буде. Повітря прогріється до +4...+6 градусів.

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Прогноз погоди у містах України на середу, 25 листопада:

Ужгород – +4…+6

Львів – +6…+8

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +7…+9

Хмельницький – +4…+6

Луцьк – +4…+6

Рівне – +4…+6

Житомир – +4…+6

Вінниця – +5…+7

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +4…+6

Суми – +3…+5

Полтава – +3…+5

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +3…+5

Харків – +3…+5

Київ – +4…+6



Прогноз погоди в Україні на 25 листопада / Фото Укргідрометцентру