Прогноз погоди на 25 жовтня: голосувати українці підуть під сонце та тепло
Погода в неділю, 25 жовтня на більшості території України буде сухою, теплою та сонячною. Натомість у деяких західних регіонах є імовірними дрібні дощі. До слова, цього дня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори.
Якою буде погода 25 жовтня
В Українському гідрометцентрі кажуть, що дощитиме лише у Львівській області, а також на Закарпатті, Прикарпатті та Буковині. Загалом на заході температура повітря підніметься до 15 градусів тепла.
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Щодо решти української території, то тут буде без опадів. А стовпчики термометрів у середньому покажуть +15… +17 градусів.
Найхолоднішу погоду прогнозують на вищезазначених Львіщині та Франківщині, а також на Київщині - +12…+14. А найбільш осінню спеку можна буде спостерігати в Криму – +20…+22.
Лише на заході вітер дутиме з південного сходу, в інших областях – з південного заходу. В обох випадках його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.
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Температура повітря у містах України у неділю, 25 жовтня
Ужгород – +13…+15
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +12…+14
Тернопіль – +13…+15
Чернівці – +13…+15
Хмельницький – +13…+15
Луцьк – +13…+15
Рівне – +13…+15
Житомир – +13…+15
Вінниця – +13…+15
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +20…+22
Кропивницький – +14…+16
Черкаси – +14…+16
Чернігів –+14…+16
Суми – +14…+16
Полтава – +14…+16
Дніпро – +14…+16
Запоріжжя – +16…+18
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +15…+17
Харків – +14…+16
Київ – +12…+14
Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня / Дані Укргідрометцентру