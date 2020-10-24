Погода в неділю, 25 жовтня на більшості території України буде сухою, теплою та сонячною. Натомість у деяких західних регіонах є імовірними дрібні дощі. До слова, цього дня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори.

Якою буде погода 25 жовтня

В Українському гідрометцентрі кажуть, що дощитиме лише у Львівській області, а також на Закарпатті, Прикарпатті та Буковині. Загалом на заході температура повітря підніметься до 15 градусів тепла.

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Щодо решти української території, то тут буде без опадів. А стовпчики термометрів у середньому покажуть +15… +17 градусів.

Найхолоднішу погоду прогнозують на вищезазначених Львіщині та Франківщині, а також на Київщині - +12…+14. А найбільш осінню спеку можна буде спостерігати в Криму – +20…+22.

Лише на заході вітер дутиме з південного сходу, в інших областях – з південного заходу. В обох випадках його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

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Температура повітря у містах України у неділю, 25 жовтня

Ужгород – +13…+15

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +13…+15

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +13…+15

Луцьк – +13…+15

Рівне – +13…+15

Житомир – +13…+15

Вінниця – +13…+15

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +16…+18

Сімферополь – +20…+22

Кропивницький – +14…+16

Черкаси – +14…+16

Чернігів –+14…+16

Суми – +14…+16

Полтава – +14…+16

Дніпро – +14…+16

Запоріжжя – +16…+18

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +15…+17

Харків – +14…+16

Київ – +12…+14



Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня / Дані Укргідрометцентру