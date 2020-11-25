Прогноз погоди на 26 листопада: на Заході та Півдні буде сонячно
Погода в Україні, у четвер, 25 листопада буде відносно теплою. У західних та північних областях цілий день світитиме сонце. Натомість на Сході небо затягнеться хмарами. Морозів у цей день синоптики не прогнозують.
26 листопада в Україні буде без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Мешканці західних областей весь день зможуть насолоджуватися сонячною погодою. Температура повітря, як для кінця листопада буде теплою – +4...+9 градусів.
На Сході ж буде похмуро, до кінця дня сонце так і не з'явиться. Водночас повітря прогріється до +2...+7 градусів. Найхолодніше буде у Луганській області – там температура опуститься до +1...+3 градусів.
На півночі країни також буде сонячно. Стовпчик термометра підніметься до +3...+7 градусів. Водночас на Півдні небо затягнеться хмарами, сонце з'явиться лише у Сімферополі. Температура повітря становитиме +5...+9 градусів.
У Києві 26 листопада буде сонячно. Синоптики прогнозують +5...+7 градусів у столиці.
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Прогноз погоди у містах України на четвер, 26 листопада
Ужгород – +5…+7
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +7…+10
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +3…+5
Рівне – +4…+6
Житомир – +5…+7
Вінниця – +5…+7
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +5…+7
Херсон – +5…+7
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +5…+7
Черкаси – +6…+8
Чернігів – +5…+7
Суми – +3…+5
Полтава – +4…+6
Дніпро – +5…+7
Запоріжжя – +5…+7
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +1…+3
Харків – +2…+4
Київ – +5…+7
Прогноз погоди в Україні на 26 листопада / Карта Укргідрометцентру
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