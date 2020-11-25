Погода в Україні, у четвер, 25 листопада буде відносно теплою. У західних та північних областях цілий день світитиме сонце. Натомість на Сході небо затягнеться хмарами. Морозів у цей день синоптики не прогнозують.

26 листопада в Україні буде без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Мешканці західних областей весь день зможуть насолоджуватися сонячною погодою. Температура повітря, як для кінця листопада буде теплою – +4...+9 градусів.

На Сході ж буде похмуро, до кінця дня сонце так і не з'явиться. Водночас повітря прогріється до +2...+7 градусів. Найхолодніше буде у Луганській області – там температура опуститься до +1...+3 градусів.

На півночі країни також буде сонячно. Стовпчик термометра підніметься до +3...+7 градусів. Водночас на Півдні небо затягнеться хмарами, сонце з'явиться лише у Сімферополі. Температура повітря становитиме +5...+9 градусів.

У Києві 26 листопада буде сонячно. Синоптики прогнозують +5...+7 градусів у столиці.

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Прогноз погоди у містах України на четвер, 26 листопада

Ужгород – +5…+7

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +6…+8

Чернівці – +7…+10

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +3…+5

Рівне – +4…+6

Житомир – +5…+7

Вінниця – +5…+7

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +5…+7

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +5…+7

Черкаси – +6…+8

Чернігів – +5…+7

Суми – +3…+5

Полтава – +4…+6

Дніпро – +5…+7

Запоріжжя – +5…+7

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +1…+3

Харків – +2…+4

Київ – +5…+7



Прогноз погоди в Україні на 26 листопада / Карта Укргідрометцентру