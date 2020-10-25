Прогноз погоди на 26 жовтня: в Україні буде сухо, тепло й туманно
Погода в Україні в понеділок, 26 жовтня, буде переважно теплою. Опадів на більшості територій не прогнозують, однак ранок буде туманним. Температура повітря сягатиме +12…+17 градусів.
Понеділок, 26 жовтня, в Україні знову буде переважно сухим та теплим, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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Однак вранці буде туман. А дощі можливі тільки місцями у південній частині країни, окрім Запоріжжя.
Температура повітря протягом дня сягатиме +12..+17 градусів, у південних областях місцями до +20 градусів.
Вітер дутиме південно-східний, невеликий або помірний.
У Києві прогнозують суху погоду, стовпчики термометрів сягатимуть +14...+16 градусів.
Температура повітря у містах України у понеділок, 26 жовтня
Ужгород – +15…+17
Львів – +15…+17
Івано-Франківськ – +13…+15
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +13…+15
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +14…+16
Рівне – +14…+16
Житомир – +14…+16
Вінниця – +15…+17
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +21…+23
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +14…+16
Чернігів –+14…+16
Суми – +13…+15
Полтава – +14…+16
Дніпро – +15…+17
Запоріжжя – +16…+18
Донецьк – +14…+16
Луганськ – +13…+15
Харків – +14…+16
Київ – +14…+16
Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня / Дані Укргідрометцентру