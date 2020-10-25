Погода в Україні в понеділок, 26 жовтня, буде переважно теплою. Опадів на більшості територій не прогнозують, однак ранок буде туманним. Температура повітря сягатиме +12…+17 градусів.

Понеділок, 26 жовтня, в Україні знову буде переважно сухим та теплим, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко. Читайте також Дощі, сніги та морози: синоптики розповіли, якою буде погода у листопаді Однак вранці буде туман. А дощі можливі тільки місцями у південній частині країни, окрім Запоріжжя. Температура повітря протягом дня сягатиме +12..+17 градусів, у південних областях місцями до +20 градусів. Вітер дутиме південно-східний, невеликий або помірний. У Києві прогнозують суху погоду, стовпчики термометрів сягатимуть +14...+16 градусів. Температура повітря у містах України у понеділок, 26 жовтня Ужгород – +15…+17 Львів – +15…+17 Івано-Франківськ – +13…+15 Тернопіль – +14…+16 Чернівці – +13…+15 Хмельницький – +14…+16 Луцьк – +14…+16 Рівне – +14…+16 Житомир – +14…+16 Вінниця – +15…+17 Одеса – +17…+19 Миколаїв – +17…+19 Херсон – +17…+19 Сімферополь – +21…+23 Кропивницький – +15…+17 Черкаси – +14…+16 Чернігів –+14…+16 Суми – +13…+15 Полтава – +14…+16 Дніпро – +15…+17 Запоріжжя – +16…+18 Донецьк – +14…+16 Луганськ – +13…+15 Харків – +14…+16 Київ – +14…+16

Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня / Дані Укргідрометцентру