Прогноз погоди на 27 листопада: в Україні прохолодно, зате сонячно
Погода в Україні, у п'ятницю, 27 листопада буде досить прохолодною. Проте жодних опадів синоптики не прогнозують. Пізнє осіннє сонце зрідка ховатиметься за хмарами.
Найбільш прохолодно буде у північних та західних областях. Тут повітря прогріється до +2...+5 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Вночі стовпчики термометрів у деяких регіонах не піднімуться вище нуля. Найнижчі нічні показники на Івано-Франківщині -2...-4.
Потішить осіннім теплом п'ятниця жителів південних областей. Тут буде досить тепло для листопада – +8...+12.
У центральних та східних регіонах – теж сонячно, температура коливатиметься від +4 до +7 градусів вдень.
Щодо Києва, то жителям та гостям столиці слід одягнутись тепліше, адже синоптики обіцяють лише +3...+5. Дощовики та парасолі можна залишити вдома.
Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 27 листопада:
Ужгород – +3…+5
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +3…+5
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +5…+7
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +2…+4
Рівне – +2…+4
Житомир – +3…+5
Вінниця – +4…+6
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +10…+12
Херсон – +10…+12
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +5…+7
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +2…+4
Суми – +2…+4
Полтава – +5…+7
Дніпро – +6…+8
Запоріжжя – +5…+7
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +2…+4
Харків – +4…+6
Київ – +3…+5
Прогноз погоди в Україні на 27 листопада / Карта Укргідрометцентру
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