Погода в Україні, у п'ятницю, 27 листопада буде досить прохолодною. Проте жодних опадів синоптики не прогнозують. Пізнє осіннє сонце зрідка ховатиметься за хмарами.

Найбільш прохолодно буде у північних та західних областях. Тут повітря прогріється до +2...+5 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вночі стовпчики термометрів у деяких регіонах не піднімуться вище нуля. Найнижчі нічні показники на Івано-Франківщині -2...-4.



Потішить осіннім теплом п'ятниця жителів південних областей. Тут буде досить тепло для листопада – +8...+12.

У центральних та східних регіонах – теж сонячно, температура коливатиметься від +4 до +7 градусів вдень.

Щодо Києва, то жителям та гостям столиці слід одягнутись тепліше, адже синоптики обіцяють лише +3...+5. Дощовики та парасолі можна залишити вдома.

Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 27 листопада:

Ужгород – +3…+5

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +3…+5

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +5…+7

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +2…+4

Рівне – +2…+4

Житомир – +3…+5

Вінниця – +4…+6

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +10…+12

Херсон – +10…+12

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +5…+7

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +2…+4

Суми – +2…+4

Полтава – +5…+7

Дніпро – +6…+8

Запоріжжя – +5…+7

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +2…+4

Харків – +4…+6

Київ – +3…+5



Прогноз погоди в Україні на 27 листопада / Карта Укргідрометцентру