Погода в Україні у вівторок, 27 жовтня, буде теплою, на кілька днів у країну повернулося бабине літо. У всіх без виключення регіонах буде сухо та ясно, щоправда, трохи підніметься вітер.

Річ у тім, що погоду в Україні визначатиме антициклон. Про це на своїй фейсбук-сторінці написала українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Вітер очікується південно-східний, помірний, на Сході можливі пориви до сильного. Температура повітря протягом вівторка досягне +13…+18 градусів, у південній частині до +20 градусів,

– зазначає вона.

Найтепліше буде у Криму. Там повітря прогріється до +18…+20 градусів.

Найнижчими будуть градуси на Сумщині, Харківщині та Луганщині. Там стовпчики термометрів піднімуться до позначок у +13…+15 градусів.

Вітер буде південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві 27 жовтня буде без дощу, вночі та вранці можливий туман, стовпчики термометрів вдень піднімуться до +14…+16 градусів.

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 27 жовтня:

Ужгород – +16…+18

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +14…+16

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +14…+16

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +15…+17

Рівне – +14…+16

Житомир – +14…+16

Вінниця – +15…+17

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +18…+20

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +15…+17

Чернігів –+14…+16

Суми – +13…+15

Полтава – +14…+16

Дніпро – +16…+18

Запоріжжя – +15…+17

Донецьк – +14…+16

Луганськ – +13…+15

Харків – +13…+15

Київ – +14…+16



Прогноз погоди в Україні на вівторок, 27 жовтня, від Укргідрометцентру