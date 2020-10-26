Прогноз погоди на 27 жовтня: тумани та тепло огорнуть Україну
Погода в Україні у вівторок, 27 жовтня, буде теплою, на кілька днів у країну повернулося бабине літо. У всіх без виключення регіонах буде сухо та ясно, щоправда, трохи підніметься вітер.
Річ у тім, що погоду в Україні визначатиме антициклон. Про це на своїй фейсбук-сторінці написала українська синоптикиня Наталка Діденко.
Тим часом Дощі, сніги та морози: синоптики розповіли, якою буде погода у листопаді
Вітер очікується південно-східний, помірний, на Сході можливі пориви до сильного. Температура повітря протягом вівторка досягне +13…+18 градусів, у південній частині до +20 градусів,
– зазначає вона.
Найтепліше буде у Криму. Там повітря прогріється до +18…+20 градусів.
Найнижчими будуть градуси на Сумщині, Харківщині та Луганщині. Там стовпчики термометрів піднімуться до позначок у +13…+15 градусів.
Вітер буде південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві 27 жовтня буде без дощу, вночі та вранці можливий туман, стовпчики термометрів вдень піднімуться до +14…+16 градусів.
Прогноз погоди у містах України на вівторок, 27 жовтня:
Ужгород – +16…+18
Львів – +16…+18
Івано-Франківськ – +14…+16
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +14…+16
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +15…+17
Рівне – +14…+16
Житомир – +14…+16
Вінниця – +15…+17
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +18…+20
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +15…+17
Чернігів –+14…+16
Суми – +13…+15
Полтава – +14…+16
Дніпро – +16…+18
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк – +14…+16
Луганськ – +13…+15
Харків – +13…+15
Київ – +14…+16
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 27 жовтня, від Укргідрометцентру