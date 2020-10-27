Погода в Україні в середу, 28 жовтня, буде сонячною і теплою на зло нагадуванням календаря про те, що вже зовсім скоро зима. Протягом дня температура повітря практично не опускатиметься нижче як +13 градусів, а в окремих регіонах доходитиме ледь не до +20 градусів.

На всій території України буде сухо й без опадів. У небі очікується лише незначна хмарність, яка не становитиме загрози теплому сонячному дню. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.

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Найтеплішим регіоном буде південь України, де температура повітря буде в межах +15...+19 градусів. Лише на Одещині трішки прохолодніше – +14...+16 градусів.

На сході й у центрі теж на декілька градусів нижче – +12...+16 градусів. На заході теж доволі тепло – +14...+17 градусів. Також на всій території України очікується сильний вітер з поривами до 5 – 10 метрів за секунду. Лише на Закарпатті нижче: 3 – 8 метрів за секунду.

У Києві також буде сонячно й тепло протягом усього дня. Температура повітря буде в межах комфортних +13...+15 градусів.

Прогноз погоди у містах України на середу, 28 жовтня:

Ужгород – +15…+17

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +13…+15

Тернопіль – +14…+16

Чернівці – +14…+16

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +13…+15

Рівне – +14…+16

Житомир – +14…+16

Вінниця – +15…+17

Одеса – +14…+16

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +16…+18

Сімферополь – +17…+19

Кропивницький – +14…+16

Черкаси – +14…+16

Чернігів –+13…+15

Суми – +13…+15

Полтава – +14…+16

Дніпро – +15…+17

Запоріжжя – +15…+17

Донецьк – +14…+16

Луганськ – +12…+14

Харків – +13…+15

Київ – +13…+15



Прогноз погоди на середу, 28 жовтня, від Укргідрометцентру