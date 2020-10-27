Прогноз погоди на 28 жовтня: сонце й тепло не поспішають покидати Україну
Погода в Україні в середу, 28 жовтня, буде сонячною і теплою на зло нагадуванням календаря про те, що вже зовсім скоро зима. Протягом дня температура повітря практично не опускатиметься нижче як +13 градусів, а в окремих регіонах доходитиме ледь не до +20 градусів.
На всій території України буде сухо й без опадів. У небі очікується лише незначна хмарність, яка не становитиме загрози теплому сонячному дню. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.
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Найтеплішим регіоном буде південь України, де температура повітря буде в межах +15...+19 градусів. Лише на Одещині трішки прохолодніше – +14...+16 градусів.
На сході й у центрі теж на декілька градусів нижче – +12...+16 градусів. На заході теж доволі тепло – +14...+17 градусів. Також на всій території України очікується сильний вітер з поривами до 5 – 10 метрів за секунду. Лише на Закарпатті нижче: 3 – 8 метрів за секунду.
У Києві також буде сонячно й тепло протягом усього дня. Температура повітря буде в межах комфортних +13...+15 градусів.
Прогноз погоди у містах України на середу, 28 жовтня:
Ужгород – +15…+17
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +13…+15
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +14…+16
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +13…+15
Рівне – +14…+16
Житомир – +14…+16
Вінниця – +15…+17
Одеса – +14…+16
Миколаїв – +15…+17
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +17…+19
Кропивницький – +14…+16
Черкаси – +14…+16
Чернігів –+13…+15
Суми – +13…+15
Полтава – +14…+16
Дніпро – +15…+17
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк – +14…+16
Луганськ – +12…+14
Харків – +13…+15
Київ – +13…+15