Прогноз погоди на 28 листопада: майже всю Україну накриє мокрий сніг
Погода в Україні в суботу, 28 листопада, буде мокрою та навіть дещо противною на майже всій території. Захід, центр і північ накриє мокрий сніг. Лише на підвні й на крайньому сході буде сонячно.
Водночас у Харківській області сухо не буде, але поки без снігу – там дощитиме протягом дня. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.
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Жителі центру, півночі й заходу будуть справедливо скаржитись на прохолоду. Тут температура повітря протягом дня буде всього в межах 0...+4 градуси. Винятками будуть лише Дніпропетровська (+7...+9 градусів), Кропивницька й Полтавська області (+4...+6 градусів).
Натомість доволі тепло (як на кінець осені) буде на півдні. За винятком Одеської та Миколаївської областей температура повітря зупиниться на комфортних +9...+12 градусах. На сході – +5...+9 градусів.
Та не снігом з дощем єдиними. Крім того, на всій території країни очікують сильні пориви вітру зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Через що навіть на півдні температура здаватиметься дещо нижчою.
Київ також накриє мокрий сніг, який триватиме протягом дня й ночі. Лише час від часу сніг влаштовуватиме "перезмінку" з дощем. Температура повітря теж низька – +2...+4 градуси.
Прогноз погоди у містах України на суботу, 28 листопада:
Ужгород – 0…+2
Львів – 0…+2
Івано-Франківськ – +1…+3
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – 0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – +2…+4
Вінниця – +2…+4
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +3…+5
Суми – +3…+5
Полтава – +4…+6
Дніпро – +7…+9
Запоріжжя – +9…+11
Донецьк – +7…+9
Луганськ – +6…+8
Харків – +5…+7
Київ – +2…+4
Прогноз погоди на суботу, 28 листопада, від Укргідрометцентру
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