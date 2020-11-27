Погода в Україні в суботу, 28 листопада, буде мокрою та навіть дещо противною на майже всій території. Захід, центр і північ накриє мокрий сніг. Лише на підвні й на крайньому сході буде сонячно.

Водночас у Харківській області сухо не буде, але поки без снігу – там дощитиме протягом дня. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.

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Жителі центру, півночі й заходу будуть справедливо скаржитись на прохолоду. Тут температура повітря протягом дня буде всього в межах 0...+4 градуси. Винятками будуть лише Дніпропетровська (+7...+9 градусів), Кропивницька й Полтавська області (+4...+6 градусів).

Натомість доволі тепло (як на кінець осені) буде на півдні. За винятком Одеської та Миколаївської областей температура повітря зупиниться на комфортних +9...+12 градусах. На сході – +5...+9 градусів.

Та не снігом з дощем єдиними. Крім того, на всій території країни очікують сильні пориви вітру зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Через що навіть на півдні температура здаватиметься дещо нижчою.

Київ також накриє мокрий сніг, який триватиме протягом дня й ночі. Лише час від часу сніг влаштовуватиме "перезмінку" з дощем. Температура повітря теж низька – +2...+4 градуси.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 28 листопада:

Ужгород – 0…+2

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – +1…+3

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – +2…+4

Вінниця – +2…+4

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +9…+11

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +3…+5

Суми – +3…+5

Полтава – +4…+6

Дніпро – +7…+9

Запоріжжя – +9…+11

Донецьк – +7…+9

Луганськ – +6…+8

Харків – +5…+7

Київ – +2…+4



Прогноз погоди на суботу, 28 листопада, від Укргідрометцентру