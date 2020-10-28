У п'ятницю, 29 жовтня, погода в Україні буде сонячною, теплою і сухою. Короткочасні дощі можливі лише вдень на Закарпатті. Температура повітря сягатиме +18 градусів.

Українці зможуть насолодитися останніми теплими днями. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Четвер в Україні ще побуде любимчиком осені, буде тепло та ще багато сонця. Проте вже потихеньку ситуація починає мінятися,

– наголосила Діденко.

Температура повітря по всій території України упродовж дня сягатиме +14..+18 градусів. Найтепліше буде очікувано на Півдні.

У Києві буде сухо і тепло. Можливі легкі тумани. Температура повітря прогріється до +12...+14 градусів. Однак вже за лічені дні у столиці розпочнуться холодні дощі.

Температура повітря у містах України у п'ятницю, 29 жовтня

Ужгород – +12...+14

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +12...+14

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +12...+14

Рівне – +12...+14

Житомир – +12...+14

Вінниця – +13…+15

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +16…+18

Сімферополь – +16…+18

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +12...+14

Чернігів –+11…+13

Суми – +12...+14

Полтава – +13…+15

Дніпро – +13…+15

Запоріжжя – +15…+17

Донецьк – +13…+15

Луганськ – +12...+14

Харків – +12...+14

Київ – +12...+14



Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня / Мапа Укргідрометцентру