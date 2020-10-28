Прогноз погоди на 29 жовтня: в Україні буде тепло і сонячно
У п'ятницю, 29 жовтня, погода в Україні буде сонячною, теплою і сухою. Короткочасні дощі можливі лише вдень на Закарпатті. Температура повітря сягатиме +18 градусів.
Українці зможуть насолодитися останніми теплими днями. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
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Четвер в Україні ще побуде любимчиком осені, буде тепло та ще багато сонця. Проте вже потихеньку ситуація починає мінятися,
– наголосила Діденко.
Температура повітря по всій території України упродовж дня сягатиме +14..+18 градусів. Найтепліше буде очікувано на Півдні.
У Києві буде сухо і тепло. Можливі легкі тумани. Температура повітря прогріється до +12...+14 градусів. Однак вже за лічені дні у столиці розпочнуться холодні дощі.
Температура повітря у містах України у п'ятницю, 29 жовтня
Ужгород – +12...+14
Львів – +13…+15
Івано-Франківськ – +12...+14
Тернопіль – +12...+14
Чернівці – +13…+15
Хмельницький – +12...+14
Луцьк – +12...+14
Рівне – +12...+14
Житомир – +12...+14
Вінниця – +13…+15
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +15…+17
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +16…+18
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +12...+14
Чернігів –+11…+13
Суми – +12...+14
Полтава – +13…+15
Дніпро – +13…+15
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк – +13…+15
Луганськ – +12...+14
Харків – +12...+14
Київ – +12...+14
Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня / Мапа Укргідрометцентру