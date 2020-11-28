Прогноз погоди на 29 листопада: в Україні прогнозують температурний контраст
Погода в Україні, у неділю, 29 листопада буде морозною на Заході та помірно теплою на Сході. Крім того, на значній території країни варто очікувати опадів.
Що кажуть синоптики
Температура повітря у західних областях становитиме від -1 до +2 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у фейсбуці.
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На Півночі очікують 0...+3 градуси, в центрі – 0...+4. Найтепліше буде на Півдні та Сході. Тут стовпчики термометрів сягатимуть +4...+9 градусів, а в Криму – навіть +14.
Неділя в Україні покаже температурний контраст від 1 градуса морозу на Заході до +14 градусів на Півдні,
– зауважила Діденко.
У Києві прогнозують хмарну та вологу погоду. Вночі у столиці вдарять приморозки, вдень буде до +2 градуси.
Чи прогнозують опади
У західних, північних та центральних областях попереджають про дощ та мокрий сніг. На Сході суттєві опади малоймовірні.
Прогноз погоди у містах України на неділю, 29 листопада:
Ужгород – 0...+2
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – 0...2
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – -1...+1
Рівне – 0…+2
Житомир – +1...+3
Вінниця – +1...+3
Одеса – +5...+7
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +7...+9
Сімферополь – +10...+12
Кропивницький – +2...+4
Черкаси – +2...+4
Чернігів – +2...+4
Суми – +2...+4
Полтава – +3...+5
Дніпро – +6...+8
Запоріжжя – +7...+9
Донецьк – +5...+7
Луганськ – +3...+5
Харків – +4...+6
Київ – +1...+3
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