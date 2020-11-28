Погода в Україні, у неділю, 29 листопада буде морозною на Заході та помірно теплою на Сході. Крім того, на значній території країни варто очікувати опадів.

Що кажуть синоптики

Температура повітря у західних областях становитиме від -1 до +2 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у фейсбуці.

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На Півночі очікують 0...+3 градуси, в центрі – 0...+4. Найтепліше буде на Півдні та Сході. Тут стовпчики термометрів сягатимуть +4...+9 градусів, а в Криму – навіть +14.

Неділя в Україні покаже температурний контраст від 1 градуса морозу на Заході до +14 градусів на Півдні,

– зауважила Діденко.

У Києві прогнозують хмарну та вологу погоду. Вночі у столиці вдарять приморозки, вдень буде до +2 градуси.

Чи прогнозують опади

У західних, північних та центральних областях попереджають про дощ та мокрий сніг. На Сході суттєві опади малоймовірні.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 29 листопада:

Ужгород – 0...+2

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – 0...2

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – -1...+1

Рівне – 0…+2

Житомир – +1...+3

Вінниця – +1...+3

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +7...+9

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +3...+5

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +3...+5

Харків – +4...+6

Київ – +1...+3



Прогноз погоди на 29 листопада / Карта Укргідрометцентру